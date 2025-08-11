Braun otišao iz Zvezde u Australiju

Džon Braun, doskorašnji košarkaš Crvene zvezde, karijeru će da nastavi u Australiji. Potpisao je ugovor sa Jugoistočnim Melburnom.

Izvor: MN Press/Klodian Lato/Eurokinissi Sports

Džon Braun (33) otišao je iz Crvene zvezde u Australiju. Poslije odluke srpskog tima da ne produži ugovor sa američkim košarkašem pojavile su se spekulacije o ostanku u Evroligi. Najviše se pričalo o interesovanju Makabija iz Tel Aviva i djelovalo je da će ostati u najjačem evropskom takmičenju. Umjesto toga, dogodilo se potpuno suprotno.

Prema informacijama koje stižu iz Australije on je potpisao jednogodišnji ugovor sa Jugoistočnim Melburnom. Umjesto Evrolige, promenio je kontinent i biće to prvi put da igra u Australiji u karijeri.

Braun je prošle sezone u Zvezdi odigrao 17 utakmica u Evroligi i prosječno je bilježio 4 poena, 2,6 skokova i 0,9 asistencija po meču. Karijeru je počeo u Virtus Romi, odatle je otišao u Trevizo, pa Brindizi i onda u Uniks. Najveći trag ostavio je u Monaku gdje je bio jedan od najboljih defanzivaca Evrolige, ali se tada povrijedio. Nije uspio da se oporavi i da se vrati na nekadašnji nivo.

The Ghost of Perth's Past is Back!



John Brown III has signed with the South-East Melbourne Phoenix!

Phoenix's roster is now complete for the 2025/26 season.#NBL26pic.twitter.com/ss6aa64Nb4 — NBL News (@NBL_News)August 11, 2025

