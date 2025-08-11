logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Braun otišao iz Zvezde u Australiju

Braun otišao iz Zvezde u Australiju

Autor Dragan Šutvić
0

Džon Braun, doskorašnji košarkaš Crvene zvezde, karijeru će da nastavi u Australiji. Potpisao je ugovor sa Jugoistočnim Melburnom.

Džon Braun otišao iz Crvene zvezde u Australiju Izvor: MN Press/Klodian Lato/Eurokinissi Sports

Džon Braun (33) otišao je iz Crvene zvezde u Australiju. Poslije odluke srpskog tima da ne produži ugovor sa američkim košarkašem pojavile su se spekulacije o ostanku u Evroligi. Najviše se pričalo o interesovanju Makabija iz Tel Aviva i djelovalo je da će ostati u najjačem evropskom takmičenju. Umjesto toga, dogodilo se potpuno suprotno.

Prema informacijama koje stižu iz Australije on je potpisao jednogodišnji ugovor sa Jugoistočnim Melburnom. Umjesto Evrolige, promenio je kontinent i biće to prvi put da igra u Australiji u karijeri.

Braun je prošle sezone u Zvezdi odigrao 17 utakmica u Evroligi i prosječno je bilježio 4 poena, 2,6 skokova i 0,9 asistencija po meču. Karijeru je počeo u Virtus Romi, odatle je otišao u Trevizo, pa Brindizi i onda u Uniks. Najveći trag ostavio je u Monaku gdje je bio jedan od najboljih defanzivaca Evrolige, ali se tada povrijedio. Nije uspio da se oporavi i da se vrati na nekadašnji nivo.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Džon Braun košarka KK Crvena zvezda transferi Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC