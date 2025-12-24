logo
Haos u Turskoj: Uhapšen predsednik Fenerbahčea

Haos u Turskoj: Uhapšen predsednik Fenerbahčea

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Istanbul na nogama, predsjednik Fenerbahčea Sadetin Saran je u centru velikog skandala.

Ihapšen predsjednik Fenerbahčea Izvor: Elif Ozturk / AFP / Profimedia

Veliki skandal drma fudbalski klub Fenerbahče. Predsjednik Sadetin Saran uhapšen je u Istanbulu pod sumnjom da je koristio drogu. Zvaničnim saopštenjem oglasio se i turski klub, a navijači se okupljaju kako bi mu pružili podršku.

Saran, koji ima državljanstvo Turske i SAD, trenutno u pritvoru pod optužbom da je nabavio i koristio drogu, kao i da je nagovarao druga lica da je koriste.

"Naš predsjednik, gospodin Sadetin Saran, priveden je večeras od strane Pokrajinske žandarmerijske komande iz Predsjedničkog ureda Fenerbahčea u okviru tekuće istrage. Istraga je još uvijek u toku, a proces se sprovodi u okviru vladavine prava, pod ovlašćenjima i odgovornošću nadležnih organa.

Imamo puno poverenje da će naš predsjednik prevladati ovaj proces zdravim razumom i hrabrošću, kao što je to činio i do sada.

Rad koji se obavlja u skladu s interesima našeg kluba nastaviće se bez prekida; naš predsjednik, gospodin Sadetin Saran, ostaviće ove dane iza sebe i nastaviti odlučno raditi za naš klub.

Predsjedavajući našeg Upravnog odbora, Šekip Mosturoglu, članovi našeg odbora, advokati našeg kluba i advokati našeg predsjednika, gospodina Sadetina Sarana, prate našeg predsjednika tokom ovog procesa. Shodno tome obavještavamo javnost“, piše u objavi Fenerbahčea.

Kako navode turski mediji Sadetin Saran je pozvan da svjedoči pred tužiocima, ali je ustanovljeno da je pozitivan na kokain. On jezatražio testiranje u privatnim klinikama i negirao je krivicu. U narednim danima se očekuje više detalja, a čelnik istanbulskog kluba trebalo bi da u četvrtak bude prebačen u sudnicu.

On je rođen 1964. godine u Denveru, a nakon završetka studija osnovao je Saran Holding.  Majka mu je Amerikanka, a otac Turčin, a u septembru je postavljen za prvog čovjeka Fenerbahčea. Takođe, ima dio akcija u Borusiji Dortmund.

FK Fenerbahče fudbal

