Haos u Turskoj: Uhapšen predsednik Fenerbahčea

Istanbul na nogama, predsjednik Fenerbahčea Sadetin Saran je u centru velikog skandala.

Izvor: Elif Ozturk / AFP / Profimedia

Veliki skandal drma fudbalski klub Fenerbahče. Predsjednik Sadetin Saran uhapšen je u Istanbulu pod sumnjom da je koristio drogu. Zvaničnim saopštenjem oglasio se i turski klub, a navijači se okupljaju kako bi mu pružili podršku.

Saran, koji ima državljanstvo Turske i SAD, trenutno u pritvoru pod optužbom da je nabavio i koristio drogu, kao i da je nagovarao druga lica da je koriste.

"Naš predsjednik, gospodin Sadetin Saran, priveden je večeras od strane Pokrajinske žandarmerijske komande iz Predsjedničkog ureda Fenerbahčea u okviru tekuće istrage. Istraga je još uvijek u toku, a proces se sprovodi u okviru vladavine prava, pod ovlašćenjima i odgovornošću nadležnih organa.

Imamo puno poverenje da će naš predsjednik prevladati ovaj proces zdravim razumom i hrabrošću, kao što je to činio i do sada.

Rad koji se obavlja u skladu s interesima našeg kluba nastaviće se bez prekida; naš predsjednik, gospodin Sadetin Saran, ostaviće ove dane iza sebe i nastaviti odlučno raditi za naš klub.

Predsjedavajući našeg Upravnog odbora, Šekip Mosturoglu, članovi našeg odbora, advokati našeg kluba i advokati našeg predsjednika, gospodina Sadetina Sarana, prate našeg predsjednika tokom ovog procesa. Shodno tome obavještavamo javnost“, piše u objavi Fenerbahčea.

Kamuoyu ve Büyük Fenerbahçe Camiasına Duyuru



Başkanımız Sayın Sadettin Saran, bu akşam İl Jandarma Komutanlığı tarafından, devam eden soruşturma kapsamında Fenerbahçe Başkanlık Makamı’ndan gözaltına alınmıştır.



Söz konusu soruşturma halen devam etmekte olup, süreç hukuk devleti…pic.twitter.com/FWbNf1kUM9 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce)December 24, 2025

Kako navode turski mediji Sadetin Saran je pozvan da svjedoči pred tužiocima, ali je ustanovljeno da je pozitivan na kokain. On jezatražio testiranje u privatnim klinikama i negirao je krivicu. U narednim danima se očekuje više detalja, a čelnik istanbulskog kluba trebalo bi da u četvrtak bude prebačen u sudnicu.

On je rođen 1964. godine u Denveru, a nakon završetka studija osnovao je Saran Holding. Majka mu je Amerikanka, a otac Turčin, a u septembru je postavljen za prvog čovjeka Fenerbahčea. Takođe, ima dio akcija u Borusiji Dortmund.