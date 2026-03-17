"Od toga mi najviše zavisi": Rune otkrio kada se vraća na teren poslije teške povrede

Holger Rune pričao je o periodu oporavka, rehabilitaciji i mogućem povratku na teren u bliskoj budućnosti.

Izvor: Anders Wiklund/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kada se Holger Rune vraća na teren? U oktobru prošle godine pokidao je Ahilovu tetivu na turniru u Stokholmu. Igrao je na tom takmičenju jer je jurio plasman na Završni masters u Torinu. Tada je doživio tešku povredu zbog koje je mjesecima van terena.

"Povratak? Teško je reći, to može da bude na kraju sezone, može da bude za sezonu na travi, može da bude između toga. Zavisi. Zavisi mi najviše od toga koliko brzo prođem kroz period rehabilitacije. Onda moram da budem spreman da igram, da treniram dosta", rekao je Rune gostujući u jednom podkastu.

Naglasio je i da njegov povratak na teren neće biti tek tako, već da želi da se osjeti potpuno spreman.

"Neću da bude kao oporavila se Ahilova tetiva i idem odmah da igram. Moram bar mjesec dana da treniram punim intenzitetom. Može da bude manje, može da bude više od toga. Zavisiće i od toga kako se osjećam, ali je dobra stvar da će moj renking da bude dobar i onda možeš da koristiš taj zaštićeni renking i da ti to pomogne malo. Zanima i mene kako će da izgleda kada se vratim na teren i kako će sve da izgleda. Radujem se povratku, volim da igram tenis, uživam u tome i jedva čekam da se vratim", zaključio je Rune.

When can we expect Holger Rune back on Tour?@holgerrune2003gives us the latest on his recovery and the potential timeline for his return, which could be as early as the grass swing! Link to full episode below#HolgerRune#Tennis#Podcast#TalesFromTennispic.twitter.com/w5rQT1xRwE — Tales from Tennis (@TalesFromTennis)March 17, 2026

