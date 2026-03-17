logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Od toga mi najviše zavisi": Rune otkrio kada se vraća na teren poslije teške povrede

Autor Dragan Šutvić
0

Holger Rune pričao je o periodu oporavka, rehabilitaciji i mogućem povratku na teren u bliskoj budućnosti.

Kad se Holger Rune vraća na teren Izvor: Anders Wiklund/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kada se Holger Rune vraća na teren? U oktobru prošle godine pokidao je Ahilovu tetivu na turniru u Stokholmu. Igrao je na tom takmičenju jer je jurio plasman na Završni masters u Torinu. Tada je doživio tešku povredu zbog koje je mjesecima van terena.

"Povratak? Teško je reći, to može da bude na kraju sezone, može da bude za sezonu na travi, može da bude između toga. Zavisi. Zavisi mi najviše od toga koliko brzo prođem kroz period rehabilitacije. Onda moram da budem spreman da igram, da treniram dosta", rekao je Rune gostujući u jednom podkastu.

Naglasio je i da njegov povratak na teren neće biti tek tako, već da želi da se osjeti potpuno spreman.

"Neću da bude kao oporavila se Ahilova tetiva i idem odmah da igram. Moram bar mjesec dana da treniram punim intenzitetom. Može da bude manje, može da bude više od toga. Zavisiće i od toga kako se osjećam, ali je dobra stvar da će moj renking da bude dobar i onda možeš da koristiš taj zaštićeni renking i da ti to pomogne malo. Zanima i mene kako će da izgleda kada se vratim na teren i kako će sve da izgleda. Radujem se povratku, volim da igram tenis, uživam u tome i jedva čekam da se vratim", zaključio je Rune.

Tagovi

Holger Rune Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC