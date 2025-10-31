Holger Rune uzeo reket u ruke poslije operacije

Holger Rune ekspresno se vratio na treninge poslije operacije Ahilove tetive, ali još uvijek ne može da se osloni na nogu. Pitanje je kada će moći da se vrati na teren.

Holger Rune (22) je prije desetak dana operisan zbog povrede Ahilove tetive, a već se vratio na teren. Pronašao je veoma kreativan način da radi i da ne izgubi osjećaj za udarce. Očekivano, ne može da se osloni na lijevu nogu i pitanje je kada će to uopšte moći da uradi.

Rune je tako iz sjedeće pozicije vježbao forhende sa trenerom i tako se trudi da ostane u formi. Kod ovakvih povreda je period oporavka i rehabilitacije dosta dug i procjenjuje se da bi na teren mogao da se vrati tek u drugoj polovini 2026. godine.

"Trudim se da rehabilitacija bude zabavna", poručio je Rune na društvenim mrežama uz snimak treninga. Svakako raduje što je u dobrom raspoloženju i tokom ovako teškog perioda.

