Zvali ga "novi Novak", ali uzalud: Sa 22 godine doživio najgoru povredu u sportu

Holger Rune će dugo biti van terena zbog najteže moguće povrede u sportu, tako da će teško ikada postati "novi Novak".

Danski teniser Holger Rune doživio je tešku povredu na meču treće runde ATP turnira u Stokholmu zbog koje će mjesecima biti van terena. Bukvalno se čulo kako je Runeu "pukla" Ahilova tetiva zbog koje se odmah uhvatio za bolno mjesto, a suze koje su mu tekle niz lice govorile su da već zna šta se dogodilo.

Rune se dan kasnije poslije najtežeg dana u karijeri oglasio na društvenim mrežama sa ne tako optimističnom porukom kada je povratak na teren u pitanju, pošto je i njemu jasno da ga dugo nećemo vidjeti s reketom u rukama.

"Proći će neko vrijeme prije nego što ponovo budem mogao da stanem na teren. Teško je. Imao sam toliko radosti na terenu u Stokholmu i nepodnošljivo je pomisliti da neko vrijeme neću moći da osjetim tu energiju. Ahilova tetiva mi je potpuno pokidana u gornjem delu, što znači da me već sljedeće nedjelje čeka operacija, a poslije toga rehabilitacija", saopštio je Rune na Instagramu, dobivši potom veliku podršku kolega tenisera i teniserki, navijača.

"Hvala vam svima na podršci, sada i uvijek. Bez vas ništa ne bi bilo isto. Vidimo se što prije...", dodao je Danac kome se prognozira da bi tek za sljedeći US Open mogao opet na teren.

Šta ovo znači za "novog Novaka"?

Iako je na početku karijere dobio nadimak "novi Novak" - čini se da Holger Rune to za sada nije opravdao. Nekada četvrti teniser svijeta imao je veliki pad u posljednje dvije godine, a taman što je počeo opet dobro da igra - "sačekala" ga je najteža povreda u ovom sportu.

Kada se vrati na teren, imaće 23 i po godine i vjerovatno status tenisera koji nije uspio da opravda očekivanja, pa će pred njim biti dug put do povratka na staro. A ni to "staro" nije bilo dovoljno da bude u vrhu, kao teniser po kome je dobio nadimak...

