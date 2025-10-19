Potvrđene crne slutnje: Rune pokidao ahilovu tetivu

Holger Rune pokidao je ahilovu tetivu leve noge.

Holger Rune doživio je tešku povredu, odmah se pretpostavilo da je pokidao ahilovu tetivu, a sada je i potvrđeno. Teniser iz Danske je u meču u Štokholmu u polufinalu protiv Uga Umberta, pri rezultatu 2:2 u drugom setu, nezgodno doskočio i samo stao, odmah je bilo jasno da je riječ o velikom problemu.

Mladi teniser jedva je stigao do svog mjesta, šepajući. Odmah mu je pružena ljekarska pomoć, ali je sve vrijeme imao bolnu grimasi na licu. Vrlo brzo su se pojavile i vesti o zdravstvenom stanju Danva, njegova majka i menadžer Aneke istakla je za "Ekstra bladetu" da je potvrđena jedna od najtežih povreda i da će njen sin vjerovatno pauzirati šest mjeseci.

"Potpuno su sigurni da je u pitanju pokidana ahilova tetiva, tako da je naravno veoma loše. Holger je potpuno slomljen. Kažu da to mogu vidjeti golim okom", navodi se. Takođe je poznato da će Rune u nedjelju biti poznato da li je neophodna operacija mladom teniseru.

Šta je rekao Umbert?

Naravno, veliki broj tenisera bio je vidno potresen zbog povrede Danca, a njegov direktni rival koji je iz prvog reda vidio strašnu povredu rekao je: "Nisam želio da pobijedim na ovaj način. Veoma sam razočaran zbog Holgera, nadam se da će biti dobro."

"Želim mu brz oporavak. Bila je to sjajan meč, igrao je malo bolje od mene, ali mi je zaista žao zbog Holgera."

Na društvenim mrežama oglasili su se i drugi teniseri, ispred svih to je učinio Džek Drejper. "Povrede će se dešavati... tjeramo svoja tijela da rade stvari koje ne bi trebalo da rade u elitnom sportu. Trenutno imamo toliko nevjerovatnih mladih momaka na turneji i ponosan sam što sam dio toga. Međutim, turneja i kalendar moraju da se prilagode ako bilo ko od nas želi da postigne neku vrstu dugovječnosti", bio je jasan Britanac u svojoj objavi.

Rune je još i prije meča bio svjestan problema sa tetivom, te je nakon povrede i sam definisao problem. Rune, inače 12. reket svijeta, borio se na ovom turniru iz serije 250, kako bi obezbijedio plasman na završni turniru u Torinu. Međutim, kako stvari stoje, Danac duže vremena neće izaći na teren, prema prvim predviđanjima bar šest mjeseci.