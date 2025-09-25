"Sad vidiš zašto te niko ne voli": Žestoka svađa Međedovića i "novog Novaka", sve prštalo

Burna svađa Hamada Međedovića i Holgera Runea, poznato i po nadimku "novi Novak".

Holger Rune pobijedio je Hamada Međedovića na startu turnira u Tokiju (7:6, 6:1), a susret je oiejležila ozbiljna svađa dvojice tenisera. Na pauzi između dva seta, Međedović je žestoko zamjerio Runeu na njegovom ponašanju i nije mogao da mu prećuti još jedan u nizu nesportskih poteza zbog kojih bi trebalo da ostane bez nadimka "novi Novak".

"Niko te ne voli, i ovo je dokaz. Nikada nećeš ni da se izviniš. Svako normalno ljudsko biće bi bar znalo da se izvini", ponavljao je Hamad Međedović svom protivniku koji mu je prišao između setova da porazgovara.

DÍSELO CLARO HAMAD EL RUNE ES UN RETRASADOpic.twitter.com/90hTsMAzrk — MedjeGordovic (@MedjeGordovic)September 25, 2025



"Niko te ne voli. Svi momci su mi to rekli. I baš me briga šta ćeš ti da mi kažeš", dodao je Međedović u ovoj burnoj raspravi.

Nažalost, nije ovaj bijes donio ništa dobro Međedoviću, rutinski je izgubio drugi set 6:1, a čini se da su se strasti na kraju smirile. Njih dvojica su se kulturno pozdravila na mreži po završetku meča i vjerovatno su "zakopali sjekire", što nije moglo odmah da se predvidi jer je sve pucalo od emocija.

Rune runs through@holgerrune2003takes down Medjedovic 7-6 6-0 to kick off his Tokyo campaign.#kinoshitajotennispic.twitter.com/4pBWkcjN8J — Tennis TV (@TennisTV)September 25, 2025



Ovo je inače drugi meč koji njih dvojica igraju ove sezone, a prvi je pripao Međedoviću u okviru Dejvis kupa u Kopenhagenu kada je srpski as pobijedio 2:1.

Međedović je inače imao i problema s povredom zbog čega je zvao medicinski tajm-aut, a Runea sad čeka kvalifikant Kvin.