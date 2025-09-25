logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Sad vidiš zašto te niko ne voli": Žestoka svađa Međedovića i "novog Novaka", sve prštalo

"Sad vidiš zašto te niko ne voli": Žestoka svađa Međedovića i "novog Novaka", sve prštalo

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Burna svađa Hamada Međedovića i Holgera Runea, poznato i po nadimku "novi Novak".

Burna svađa Hamada Međedovića i Holgera Runea Izvor: Emilie Lohmann/ZUMA Press Wire/S / Shutterstock Editorial / Profimedia

Holger Rune pobijedio je Hamada Međedovića na startu turnira u Tokiju (7:6, 6:1), a susret je oiejležila ozbiljna svađa dvojice tenisera. Na pauzi između dva seta, Međedović je žestoko zamjerio Runeu na njegovom ponašanju i nije mogao da mu prećuti još jedan u nizu nesportskih poteza zbog kojih bi trebalo da ostane bez nadimka "novi Novak".

"Niko te ne voli, i ovo je dokaz. Nikada nećeš ni da se izviniš. Svako normalno ljudsko biće bi bar znalo da se izvini", ponavljao je Hamad Međedović svom protivniku koji mu je prišao između setova da porazgovara.


"Niko te ne voli. Svi momci su mi to rekli. I baš me briga šta ćeš ti da mi kažeš", dodao je Međedović u ovoj burnoj raspravi.

Nažalost, nije ovaj bijes donio ništa dobro Međedoviću, rutinski je izgubio drugi set 6:1, a čini se da su se strasti na kraju smirile. Njih dvojica su se kulturno pozdravila na mreži po završetku meča i vjerovatno su "zakopali sjekire", što nije moglo odmah da se predvidi jer je sve pucalo od emocija.


Ovo je inače drugi meč koji njih dvojica igraju ove sezone, a prvi je pripao Međedoviću u okviru Dejvis kupa u Kopenhagenu kada je srpski as pobijedio 2:1.

Međedović je inače imao i problema s povredom zbog čega je zvao medicinski tajm-aut, a Runea sad čeka kvalifikant Kvin.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hamad Međedović Holger Rune Tenis

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC