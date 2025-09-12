Srbija povela protiv Turske: Buran dan u Nišu, Miomir i Hamad donijeli veliku prednost

Uspješan prvi dan Dejvis kup reprezentacije Srbije u dvorani "Čair" u Nišu.

Miomir Kecmanović, kao kapiten tima i prvi igrač donio je Srbiji prvi poen protiv Turske. Za manje od sat vremena završio je duel protiv Ergina Kirkina sa 6:2, 6:2. Više muke imao je Hamad Međeović, koji je poslije preokreta i predaje rivala zbog povrede donio drugi poen Srbiji u duelu sa Janki Erelom – 6:7(7), 7:6(6), 3:1 predaja.

"Presrećan sam što sam ovako završio meč i doneo prvi poen Srbiji. Nadam se da ćemo da nastavimo u istom ritmu i da već sljedeće godine sa kompletnim timom dođemo u poziciju da ponovo napadnemo 'salataru'. Dejvis kup je uvijek totalno drugačije takmičenje od svega i vjerujem da imamo tim za velika djela. Ali prvo da pobijedimo Tursku. Puno nam znači podrška niške publike", poručio je Kecmanović, a prenio Teniski savez Srbije.

Hamad Međedović je bio ponosan.

"Nisam imao rješenje za njegove servise. Servirao je stvarno dobro, ali sam u presudnim trenucima, na njegove meč lopte, odreagovao kako treba, vjerovao sam sebi i uspio da preokrenem. Žao mi je što se povrijedio, jer je igrao baš dobro, ali sve je to sport. Idemo dalje, do pobjede", poručio je Hamad.

Selektor Viktor Troicki čeka razvoj događaja drugog takmičarskog dana.

"Kecmanović je vrlo brzo materijalizovao kvalitet i brzo nam je donio prvi poen, baš kao što svi vole, lagano, ali ovo je Dejvis kup. Ponosan sam na Hamada kako je ostao hladan u odsutnim trenucima i uspio da preokrene meč i donese nam drugi poen. Kada je prvi put imao brejk viška, malo je srljao, ali je poslije uhvatio ritam i sve je došlo na svoje. Samo da naglasim, da nam je Hamad stigao nedovoljno spreman iz SAD, poslije virusa i ovo što je pokazao je sjajno", poručio je Troicki.

