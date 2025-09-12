logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Srbija povela protiv Turske: Buran dan u Nišu, Miomir i Hamad donijeli veliku prednost

Srbija povela protiv Turske: Buran dan u Nišu, Miomir i Hamad donijeli veliku prednost

Autor Dragan Šutvić
0

Uspješan prvi dan Dejvis kup reprezentacije Srbije u dvorani "Čair" u Nišu.

Dejvis kup Srbija Turska Izvor: MN PRESS

Miomir Kecmanović, kao kapiten tima i prvi igrač donio je Srbiji prvi poen protiv Turske. Za manje od sat vremena završio je duel protiv Ergina Kirkina sa 6:2, 6:2. Više muke imao je Hamad Međeović, koji je poslije preokreta i predaje rivala zbog povrede donio drugi poen Srbiji u duelu sa Janki Erelom – 6:7(7), 7:6(6), 3:1 predaja.

"Presrećan sam što sam ovako završio meč i doneo prvi poen Srbiji. Nadam se da ćemo da nastavimo u istom ritmu i da već sljedeće godine sa kompletnim timom dođemo u poziciju da ponovo napadnemo 'salataru'. Dejvis kup je uvijek totalno drugačije takmičenje od svega i vjerujem da imamo tim za velika djela. Ali prvo da pobijedimo Tursku. Puno nam znači podrška niške publike", poručio je Kecmanović, a prenio Teniski savez Srbije.

Hamad Međedović je bio ponosan.

"Nisam imao rješenje za njegove servise. Servirao je stvarno dobro, ali sam u presudnim trenucima, na njegove meč lopte, odreagovao kako treba, vjerovao sam sebi i uspio da preokrenem. Žao mi je što se povrijedio, jer je igrao baš dobro, ali sve je to sport. Idemo dalje, do pobjede", poručio je Hamad.

Selektor Viktor Troicki čeka razvoj događaja drugog takmičarskog dana.

"Kecmanović je vrlo brzo materijalizovao kvalitet i brzo nam je donio prvi poen, baš kao što svi vole, lagano, ali ovo je Dejvis kup. Ponosan sam na Hamada kako je ostao hladan u odsutnim trenucima i uspio da preokrene meč i donese nam drugi poen. Kada je prvi put imao brejk viška, malo je srljao, ali je poslije uhvatio ritam i sve je došlo na svoje. Samo da naglasim, da nam je Hamad stigao nedovoljno spreman iz SAD, poslije virusa i ovo što je pokazao je sjajno", poručio je Troicki.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dejvis Kup Srbija Turska Miomir Kecmanović Hamad Međedović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC