"U šoku sam, dečko je bio klinički mrtav na terenu": Troicki se ne kaje zbog odluka, zna šta je presudilo Srbiji

Viktor Troicki pričao je sa novinarima poslije poraza Srbije od Danske. /Od izvještača MONDA iz Kopenhagena./

Srbija se neće boriti za novu "salataru" u Dejvis kupu. Umjesto toga igraće za opstanak u Svjetskoj grupi. Uprkos tome što je imala vođstvo od 2:0 poslije prvog dana, izgubila je na kraju. Danska je napravila veliki preokret i slavila - Hamad Međedović je u singlu izgubio od Elmera Molera.

Poslije svega što se dogodilo na konferenciju je došao selektor Viktor Troicki koji je pričao samo sa srpskim novinarima, pošto domaći mediji nisu bili zainteresovani za pitanja na engleskom jeziku.

"Jako je teško, još uvijek sam u šoku šta se desilo poslije idealnog dana u petak, desilo se ono najgore, izgubili smo tri meča. Olako smo dubl izgubili. Miša je u singlu bio, Rune je bio čvršći i bolji, taj meč je bio dosta na njegovu stranu, bio je bolji. Dubl smo olako dali i ovaj singl, jednostavno, eto, iskustvo. Stao je da igra, svađao se sa publikom u ključnim momentima, dao im krila, od tada se promenio meč nažalost", počeo je Troicki.

Osvrnuo se na zvižduke publike i svađu Hamada sa navijačima, što je promijenilo tok meča. U tom trenutku je bilo 6:1, 1:0 i srpski teniser je servirao za potvrdu brejka.

"To je Dejvis kup, to ih vraća u život. Dečko je bio klinički mrtav, 6:1, 1:0 sa brejkom, nema potrebe za tim. To je iskustvo. Kada bude shvatio da mora da bude disciplinovan, kao što je protiv Runea uradio u petak. Mora i protiv slabijih da igra tako da ne padne pod pritisak, da ostane miran. Ne zamjeram mu, sve je to iskustvo. Borio se. Jedan meč je bio od tog trenutka kada se to desilo u drugom setu, poslije je polako počeo da pada iako je vodio sa 4:3 i servirao, fokus je pao. Nažalost, tako je kako je..."

Šta sad reći igračima?

Upitan je Viktor i šta bi sada mogao da kaže igračima poslije ovako teškog poraza.

"Teško je jako, ne znam. Jedan od težih poraza za mene u karijeri. Baš onako, veoma težak, i dalje sam u šoku poslije ovakvog poraza. Teško je naći riječi. Definitivno, mora bolje. Ne bih da... Mora bolja energija u timu da bude u smislu želje, konstantno, da budemo prisutni tokom svih mečeva, da dajemo maksimum, ne zamjeram ništa, borili su se, nedostajalo je to malo da se dokrajči. Nažalost, eto, nije se desilo, teško je, bolan poraz, ali to je sport, posebno u tenisu."

Poslije kratke pauze je nastavio.

"Opet se ispostavilo dubl kao kobna tačka, odigrali su Danci solidno, imaju dobru pobjedu, dobili su Indijce koji su sjajni dublaši. Imali smo previše šansi neiskorišćenih u prvom setu. Tu sam mislio na energiju, nisu bili usklađeni uopšte nažalost. Poslije jučerašnjeg meča obojica su izrazili želju da vjeruju da mogu da igraju dubl, dobro su igrali u singlu, na treninzima, imali su želju. Braća Sabanov nisu još imali iskustvo u Dejvis kupu, tako da je to timska odluka bila. Ne samo moja, nego timska. Tu smo propustili šansu da dovršimo posao."

"Ne kajem se zbog dubla"

Oko sat vremena prije početka meča saopšteno je da će biti promjene u timu Srbije i da će u dublu umjesto specijalista za igru parova braće Sabanov (Mateja i Ivana) igrati Međedović i Kecmanović.

"Ne kajem se zbog toga uopšte, Rune je igrao i singl i dubl, nije uopšte u tome poenta. Nismo iskoristili naša oružja, nisu bili kontantni na riternu, tu je prednost i Hamada i Miše da su čvrsti na riternu, da serviraju dobro, to nisu uskladili, to su greška."

Nastavio je da objašnjava.

"Braća Sabanov imaju više dubl iskustva, ali nemaju iskustva u Dejvis kupu, drugačije. Igrali bi protiv Runea koji fenomenalno riternira i servira. Odluka je bila timska, ne žalim za sastavom. Jednostavno, vjerovali smo da možemo poslije dubla da pobijedimo. Nije nas to na kraju koštalo meča."

"U Splitu su nam sve po spisku..."

Jedno od pitanja za Troickog bilo je i da li se sjeća u kakvim atmosferama je bilo gore da se igra.

"Puno gore je bilo, Argentina, mnogo, Split u Hrvatskoj katastrofa. Tu su nas onako od bliže, pa i dalje porodice napominjali prije servisa, sve i svašta. Ne može da se poredi, ovo je pitoma atmosfera, ovo je gospoda. Bilo je ekstremnih publika, ne znam još, ne pada mi na pamet iz glave. Znam da je bilo definitivno Argentina tamo, Hrvatska u Splitu."

Vratio se na "okršaj" Hamada i publike.

"Svi smo ga smirivali, prvi sam to osjetio i vidio, odlutao je, gledao, svađao se, nepotrebno skroz. Mislio je da mu to prija i daje energiju, to ne može nikome da prija, to je kontraproduktivno. Na to se troši energija i fokus. Ne prija ni Đokoviću, izdigne se Novak iz toga i bude najjači, ali je teško u petom meču, Dejvis kup, u gostima, teško je izdići se u toj situaciji. Dešava se, ne zamjeram mu, mlad je, pobijedio je Runea u neviđenom meču zaista, fenomenalno je igrao. Mora da ima taj fokus i kada igra protiv Runea i kada igra protiv Mulera."

Na kraju je otkrio i kakvu poruku ima za Međedovića.

"Mora da se izdigne iz te situacije. Tenis je individualan sport, sam je na terenu, mi mu tu pomažemo, ali mora da ojača u glavi, da vjeruje više u sebe. Ne bojim se ja za njega, ima igru, može da igra, mora da ostane miran, čvrst i da vjeruje u sebe u svim mečevima", zaključio je Troicki.

