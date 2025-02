Međedović se slomio poslije katastrofe Srbije: "Nije trebalo da se svađam sa njima"

Hamad Međedović nije mogao da sakrije razočaranje na konferenciji za medije. /Od izvještača MONDA iz Kopenhagena./

Hamad Međedović nije uspeo da donese prolaz Srbiji u Dejvis kupu. Poslije najveće pobjede u karijeri, protiv Holgera Runea, dan kasnije je poražen od Elmera Mulera (1:6, 6:4, 6:3). Po završetku meča došao je na konferenciju za medije i potpuno očekivano, nije bio previše raspoložen.

Prvo su riječ dobili domaći mediji koji su ga pitali na engleskom, počeli su sa konstatacijom "da je sigurno razočaran", što se nije dopalo Hamadu. "Stvarno? Osjećaj je, da ne budem grub, ali jedan od najgorih osjećaja u mojoj karijeri. Veoma je loše. Ne poznajem ga dobro, igrao sam sa njim prije sedam osam godina... Znao sam da može da igra dobro, 150. je na svijetu, bio je bolji i to je to", počeo je Međedović.

Upitali su ga potom za to što se nije rukovao sa Mulerom nego je odmah otišao u svlačinicu.

"Odmah poslije meča se nalazimo na mreži da se pozdravimo. Ne znam da li je trebalo da čekam pet minuta da slave, ne bih bio ljut i da je uradio isto. Ne bih imao komentar, čestitao bih mu kada se zve završi..."

"Osjetio sam nepoštovanje"

Ušao je Hamad u sukob sa publikom na početku drugog seta, napravio je brejk, poveo sa 1:0 i izgledalo je da je gotovo, a onda je nastao problem. "Osjetio sam nepoštovanje. U petak su bili korektniji dosta. I u dublu su bili, aplaudirali su na moje duple greške. Bio sam frustriran, nije lijep osjećaj. Znam da je drugačija atmosfera u Dejvis kupu, ali je bilo previše u nekim momentima. To nije izgovor za mene, nije trebalo da se svađam sa njima."

Nije ništa nagovještavalo da bi mogao da izgubi, posebno pošto je prvi set dobio sa 6:1.

"U prvom setu sam igrao dobro, ništa nenormalno, on je bio ispod nivoa. Jedinu grešku gdje vidim je da sam bio emotivno ispražnjen poslije meča sa Runeom. Onda sam stao, kada je bilo 1:1 u drugom setu, ušao sam u konflikt, pokazao sam im da nije u redu da aplaudiraju na moju duplu grešku. Poslije sam napravio brejk, pokazao sam da me to nije spriječilo, pa sam pao energetski malo.Neprepoznatljiv nivo između prvog i drugog seta kada je o tome riječ, to je to, nemam pojma..."

"Nisam u stanju za to"

Tokom razgovora sa srpskim medijima jedno od pitanja bilo je i da li je sva ta energija koju je usmjerio na svađu sa publikom uticala na njega.

"Ne, mislim da ne. Znao sam da moram sebe da bodrim, tako sam ušao od početka, sa velikom energijom. Mene to nosi, ta atmosfera kada bodrim sebe. Možda to sa publikom u drugom-trećem gemu. Nije ni to bilo pretjerano, nisam ni ja nešto pretjerivao. Bolje da je prošlo bez ičega, samo mi je zasmetalo to što mi aplaudiraju poslije duple greške."

Koju lekciju može da izvuče?

"Naučio sam puno stvari, glava je vrela, para mi izlazi iz ušiju trenutno. Nisam u stanju da donosim zaključke. Ostvario sam pobjedu karijere, ali isto tako ima i propusta. Potrudiću se da izanaliziram sve. Drugačije je takmičenje. pritisak je veći. Ne znam. Prvi put sam se našao u takvoj situaciji, prvi nastup u singlu u Dejvis kupu. Drugačije je, nemam pojma šta više da kažem."

"Dubl je propuštena šansa"

Imala je Srbija tri meč lopte poslije prvog dana, Hamad tvrdi da nije samo dubl propuštena šansa.

"Svakako jeste, moglo je da bude 3:0 i 3:1 i 3:2, tri šanse su propuštene. Lako je sada biti pametan.Dogovorili smo se tako, lako je sada pričati, trebalo je da bude drugačije. To je što je, idemo dalje."

Otkrio je i kakav je plan za dalje.

"Sljedeći turnir je u Marseju, počinje za osam dana, pa Doha, Dubai, Amerika ako bude sve u redu, ako budem zdrav, idem par dana da treniram i da se oporavim od ovoga."

Za kraj je prokomentarisao i medicinski tajm-aut koji je tražio u trećem setu.

"Nešto par dana sa listom, ništa strašno, samo me malo izmasirao fizio, to je to", zaključio je Međedović.

