"Vojvodina u dva najbolja kluba u Srbiji po organizaciji, ali ima problem": Tanjga doveo Italijana u svoj tim

Novi trener Vojvodine Miroslav Tanjga predstavio je svoj novi tim i svoju viziju Vojvodine.

Izvor: LaPresse / ddp USA / Profimedia

Fudbaleri Vojvodine u nedjelju od 17 časova pred praznim tribinama debituju pod vođstvom novog trenera, klupske legende Miroslava Tanjge. On je naslijedio Nenada Lalatovića i niz problema kao četvrti šef stručnog štaba "lala" ove sezone. Njegov tim za sobom ima samo jednu pobjedu u posljednjih šest kola i na samo četiri boda je od plej-aut zone, iako je tradicionalni imperativ Vojvodine borba za Evropu.

Tanjga je u razgovoru sa novinarima naglasio da mu je čast što sjeda na klupu kluba sa kojim je bio šampion Jugoslavije 1989. godine. zajedno sa svojim kumom, Sinišom Mihajlovićem.

"Imam tu čast da se prvi put obraćam vama kao šef stručnog štaba našeg velikog kluba. I velika čast je biti ovdje danas. Očekivanja od utakmice vjerovatno sve najviše zanima, s obzirom na kvalitet tima i nezavidan položaj u kojem smo se našli. Nije baš obećavajuća situacija, ali mislim da ćemo sa nekim promjenama, sa novim stručnim štabom i novom energijom da ćemo ispuniti očekivanja naših navijača. Pred nama je jedna važna utakmica, a prije početka sezone mogli smo da pričamo o nekim težim ili lakšim, a nama su sada sve do kraja sezone veoma teške i mi u svaku ulazimo da pobijedimo. Po kvalitetu zaslužujemo da se tome nadamo, ali da li ćemo pobijediti zavisi od naše igre, ponašanja i to ćemo vidjeti u nedjelju. Mislim da će sve biti u redu, da su momci shvatili da do sada stvari nisu išle kako su željeli. Mi kao stručni štab radimo sve da ispunimo zajedničke ciljeve. Danas imamo zajednički ručak da podignemo moral, da pričamo što više i da shvatimo šta je suština. Fudbal je prvo igra, a poslije i posao, a danas nekada i više od igre. Mnogi ljudi zavise od naših rezultata, u gradu, klubu, među nama", rekao je Tanjga.

On je potom predstavio i novi stručni štab.

"Htio bih i da vam predstavim nove članove stručnog štaba, sa nama je od danas David Moro, koji je došao iz Italije, radio je dugo u Livornu, Empoliju, sada je u Koverćanu, gdje radi za profi licence. Potom je tu i nama poznati Zoran Kuntić, dugogodišnji član Vojvodine koji je u klubu i zaposlen u skauting službi, a tu je i Aleksandar Kosić, kao novi trener golmana i koji je u Vojvodini bio nekoliko godina i branio preko 150 utakmica. Sa nama je takođe i Predrag Kandić, kojeg smo povukli iz omladinskog pogona i mislim da smo napravili jednu kompaktnu cjelinu i stručni štab za respekt. Pred svima nama je važan period, još mnogo utakmica, kako u prvenstvu, a tako smo i dalje u igri i u Kupu Srbije", rekao je Tanjga.

On je potvrdio da protiv Jedinstva Seid Korać ne može da igra zbog četiri žuta kartona, dok su i dalje van stroja Aleksa Vukanović i Lazar Ranđelović.

"Korać ima četiri žuti kartona, Aleksa Vukanović i Lazar Ranđelović nisu konkurenciji, zbijamo redove, ali svakim danom smo sve jači. Sigurno da će biti nekih promjena, a ne bih baš ni da otvaram karte pred ovaj meč, koji je nama veoma važan. Promjena će biti. Ekipa Jedinstva se mnogo podigla u odnosu na prvi dio sezone i to pokazuju i rezultati. Veoma su brzi i opasni u napadu, ne smijemo da ih potcijenimo, napredovali su u svim segmentima, malo su više i oni mijenjali trenere, kao i mi". naglasio je Tanjga.

Trener Vojvodine je obrazložio kako je došao na mjesto šefa stručnog štaba i naglasio da ciljevi ostaju isti.

"I kada sam došao, ja nisam mislio da ću se baviti trenerskim poslom, ali pošto se tim našao u nekoj nezavidnoj situaciji, želio sam da pomognem. Klub kao klub se stabilizovao odavno i organizaciono smo među prva dva u državi, a sada imamo problem sa rezultatima. Moramo da vjerujemo u sebe, da popravimo glave igračima, jer imamo tim koji zaslužuje da igra u Evropi. Vjerujemo da zaslužujemo da igramo u Evropi, a vjerujemo da možemo i do finala Kupa Srbije, a u jednoj utakmici sve je moguće. Ali, niko ovdje nema čarobni štapić, moramo da idemo meč po meč, pa ćemo na kraju da pogledamo gdje se nalazimo", rekao je Tanjga.

"Moramo da iskoristimo ovaj trenutak"

Izvor: MN PRESS

On je odgovorio i na pitanje zbog čega vjeruje u kvalitet ekipe.

"Bilo je nekih utakmica gdje se vidio potencijal ekipe i to je ono što pokazuje da tu ima mnogo materijala. Nekada nisu izgledali tako na terenu, ali ne bih da pričam o svojim prethodnicima. Indicidualno kada gledamo igrače, oni su igrači za respekt. I sada moraju da shvate i kakav su kolektiv. Ekipa je igrala loše, ali se tu negdje držala na petoj, šestoj tabeli i na momente su pokazivali da su tim, iako imaju nesporni kvalitet. Imali smo sreće što su i naši rivali u borbi za Evropu upisivali takve rezultate i moramo da iskoristimo ovaj trenutak, jer još uvijek smo u igri. I dalje ne mogu da shvatim da nismo pobjeđivali kao domaćini i zašto smo drugi najgori domaćin. Da smo upisali nekoliko pobjeda kao domaćini, bili bismo u mnogo boljoj poziciji", naglasio je Tanjga.

Golman Dragan Rosić složio se sa prvim trenerom i najavio bolje dane.

"Mislim da je šef rekao sve u svom izlaganju. Nismo u dobroj rezultatskoj situaciji i da smo u blagoj krizi, ali smatram da u ovoj utakmici moramo da izađemo iz krize. Usvojićemo nove uslove koji su svima nama dobro došli na ovih nekoliko treninga. Ovo je neka nova priča i želimo da krenemo sa pozitivnim rezultatima, da osvojamo bodove, posebno kod kuće. I dalje teško prihvatamo da smo pretposljednji kao domaćini" rekao je Rosić.

On je istakao da česte smjene trenera neće uticati negativno i da loši rezultati donose potrebne promjene.

"Mi smo profesionalci i sve informacije prihvatamo i kako bih rekao, te neke prošle moramo da obrišemo, jer imamo novog trenera i moramo da se fokusiramo isključivo na to. Igrači su imali prije ovakve situacije i naučili smo da ih prihvatamo. Promjene su potrebne kada rezultati nisu dobri. Ima mnogo toga i do nas, jer nemoguće da se toliko trenera promijeni. Sada smo shvatili šta je do nas i vjerujemo da će ovo sada biti mnogo bolja priča", zaključio je Dragan Rosić.

Utakmica Vojvodina – Jedinstvo na programu je u nedjelju od 17 časova, uz direktan prenos na kanalima RTV 1 i Arena sport 3.