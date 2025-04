Vico Zeljković o nacionalnom stadionu BiH: Optimista sam da ćemo početi gradnju u ovom mandatu, Zenica prvi izbor!

Novi-stari predsjednik FS BiH obratio se medijima nakon izborne sjednice Generalne skupštine FS BiH.

Vico Zeljković, koji je u protekle četiri godine bio na mjestu predsjednika Fudbalskog saveza BiH, dobio je povjerenje delegata Generalne skupštine da nastavi sa započetim poslom.

Na sjednici u Neumu Zeljković je dobio jednoglasnu podršku, a na funkciji će tako ostati do proljeća 2029. godine.

"Sve je prošlo u fer-pleju i jednom demokratskom procesu, u skladu sa Statutom FS BiH. Mogli ste da vidite su danas tu bili predstavnici FIFA i UEFA i jako nam je značilo što je sve prošlo na ovakav način. Želim da se zahvalim svim delegatima Skupštine, što su iskazali jednoglasnu podršku za nastavak rada. Sigurno da u vremenu u kojem živimo nije lako rukovoditi bilo kakvim procesom, pa ni Fudbalskim savezom. Fudbal je puno eksponiran, puno se prati. Bilo je jako teško doći do ovakvih rezultata, ali na to smo jako ponosni. Sigurno da će nam to predstavljati obavezu da nastavimo posao koji smo radili do sada. Očigledno je bio uspješan i zadovoljni smo onim što smo uspjeli da uradimo u prethodne četiri godine", rekao je Zeljković predstavnicima medija.

Kako navodi, primarni zadatak je rad na infrastrukturi, a u prvom planu je izgradnja nacionačnog stadiona.

"Naravno da je izgradnja nacionalnog stadiona nešto što je veoma bitno, ne samo za ovaj mandat, već i za sve predstojeće generacije koje treba da dođu i rukovode fudbalom, ali i za sve navijače. Sigurno da ćemo taj posao koji je ogroman pokušati da završimo. Ne mogu ovdje pred medijima da dam obećanje da ćemo sve završiti u četiri godine, ali sam optimista da ćemo sigurno započeti izgradnju nacionalnog stadiona. Sam početak izgradnje ćemo smatrati velikim uspjehom u ovom mandatu. Mogu da kažem da smo se približili tim pravnim, tehničkim stvarima i da u narednim sedmicama može da se očekuje da idemo u realizaciju tog projekta. Kada prvo potpišemo gdje je ta lokacija, onda spremamo projekat finansiranja i svega što ide uz jedan takav projekat."

Podvlači Zeljković da je, na današnji dan, Zenica prva opcija za lokaciju nacionalnog stadiona.

"Sarajevo je glavni grad, naša je intencija da tamo radimo, ali nije se ništa konkretno desilo oko lokacija. Dogodilo se do određenih želja da se to radi u nekim gradovima, ali osim toga konkretnih stvari nije bilo. Ovakav jedan projekat zahtijeva ozbiljne stvari po tom pitanju. Možemo da kažemo da je to u ovom trenutku Zenica i da čekamo da završimo angažman sa Gradom Zenica", istakao je Zeljković, naglasivši da je danas dobar dan za fudbal u BiH, s obzirom na to da je pokazano jedinstvo.

"Svi kandidati su faktički izabrani jednoglasno, kao i ja na mjesto predsjednika. I članovi Izvršnog odbora su u jednom demokratskom glasanju, u skladu sa Statutom, izabrani većinom glasova, 90 posto glasova su imali svi kandidati koji su na kraju pobijedili i ušli u Izvršni odbor. Prije toga su svi kandidati u svojim regijama morali da prođu izborne procedure. Da li sam ja zadovoljan ili nisam, nekoga mogu više ili manje da favorizujem, ali svi ti kandidati imaju Statutom predviđene obaveze koje prođu u svojim ppdručjima, kantonima ili županijama", zaključio je Zeljković.

