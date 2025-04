Ramos šokiran prilikom izvođenja penala: Pogledajte kako je golman pokušao da zbuni Španca

Ramos je doživio nešto što nikada nije u svojoj dugoj karijeri - golman mu je okrenuo leđa tokom izvođenja penala.

U 15. kolu meksičke lige sastali su se Tigres i Monterej, a meč je završen pobjedom domaćina 2:1. Tigersi su do izjednačenja došli preokretom i to u 90. minutu, a onda i do pobjede u 95, ali to nije jedino što je sve iznenadilo na stadionu. Veliku pažnju privukla je reakcija golmana prilikom izvođenja penala Serhia Ramosa.