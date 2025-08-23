"Fudbal se igra zbog navijača": Sarajevo se oglasilo zbog zabrane dolaska Hordama zla u Banjaluku

Klub sa Koševa oglasio se kratkim saopštenjem.

Izvor: Mondo/Slaven Petković

Veliki derbi petog kola Premijer lige BiH odigraće u nedjelju (18.45) na Gradskom stadionu fudbaleri Borca i Sarajeva.

Biće to prilika da treneri dva tima Vinko Marinović i Husref Musemić deveti put odmjere snage, ali tome neće prisustvovati gostujuće pristalice, odlukom MUP-a Republike Srpske.

Horde zla su se oglasile kratkim saopštenjem, navodeći kao razlog nedolaska "radove na južnoj tribini stadiona u Banjaluci". Tokom dana se javnosti obratio i sam klub, izrazivši žaljenje zbog činjenice da neće imati podršku u jednom od najvećih derbija bh. fudbala.

"FK Sarajevo izražava žaljenje i razočaranje zbog odluke kojom se našim navijačima zabranjuje dolazak na utakmicu protiv FK Borac u Banjaluci.

Fudbal se igra zbog navijača.

Očekujemo da se ovakve situacije više neće događati.

Pozivamo sve nadležne institucije u Bosni i Hercegovini da u saradnji sa Fudbalskim savezom BiH i klubovima osiguraju prisustvo gostujućih navijača na svim narednim utakmicama", napisali su iz Sarajeva.

