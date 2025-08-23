Navijačima Sarajeva nije dozvoljen dolazak u Banjaluku! "Horde zla" se oglasile pred meč sa Borcem

"Horde zla" ne mogu da budu na derbiju odlukom MUP-a Republike Srpske.

Jedan od najvećih derbija bh. fudbala odigraće u nedjelju Borac i Sarajevo.

Meč starih rivala igra se na Gradskom stadionu, sa početkom u 18.45 časova, ali na njemu neće biti gostujućih navijača, kojima dolazak, kako su istakli u kratkom saopštenju, nije dozvoljen, odlukom MUP-a RS.

"Na osnovu odluke Ministarstva unutrašnjih poslova RS a zbog izvođenja radova na južnoj tribini stadiona u Banjaluci koja je predviđena za gostujuće navijače, Horde zla neće organizovano putovati niti prisustvovati utakmici Borac – Sarajevo, koja se igra u nedjelju, 25. avgusta u 18:45 sati", objavile su Horde zla.

