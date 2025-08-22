Marinović pred derbi sa Sarajevom: Odlučiće detalji, vidjećemo da li će igrati Jojić!

"Husref je sigurno iskusan trener koji jako dobro poznaje svoje posao, moguće da će donijeti određeni boljitak u igri, ali vjerujem da ćemo mi to osujetiti", rekao je trener Borca Vinko Marinović pred derbi sa Sarajevo.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Derbi petog kola Premijer lige BIH odigraće Borac i Sarajevo, a ovaj duel na rasporedu je u nedjelju od 18.45 časova.

Crveno-plavi dočekuju Sarajevo u dobroj formi, poslije dvije pobjede i remija i nadaju se novom trijumfu kojim bi se zadržali u samom vrhu tabele.

"Od početka prvenstva ovo je najzahtjevnija utakmica, derbi protiv Sarajeva, derbi koji ima specifičnu draž. To je utakmica koja nosi određenu draž, naboj i sigurno da te te utakmice daju igračima dodatnu motivaciju i trenutna forma ne znači ništa jer su igrači silno motivisani. U ovim utakmicama uvijek je glavni fokus na koncentraciju, mormao biti fokusirani i skoncentrisani na svih 90 minuta. Momci su dobro radili, radili smo na stvarima koji nam mogu biti ključni i vjerujem da će igrači to pokazati i na samoj utakmici", rekao je trener Borca Vinko Marinović i pozvao publiku da podrži njegovu ekipu.

„Navijači nam uvijek daju dodtanu energiju, potrebno je da i oni osjete tu odatnu energiju i očekujem da tribine budu ispunjene do posljendjeg mjeste i da daju dodatni vjetar u leđa. Nadam se i vjerujem da igrači mogu da daju svoj maksimum i da ekipa može da ostvari rezultat koji će nas učvrstiti na vrhu tabele“.

Borac je pred ovaj derbi dobio veliku pojačanje u vidu Miloša Jojića koji je predstavljen u četvrtak na Gradskom stadionu. Da li će nekadašnji fudbaler Partizana i Borusije Dortmund odmah dobiti priliku u crveno-plavom dresu?

"On je tek došao, juče. Odradio je jedan trening, sutra i prekosutra imamo još jedan, vidjećemo u kakvom je stanju i da li će biti u sastavu. Možda i hoće, ali ne zavisi sve od njega, sve zavisi od njegove spreme, ali koliko ja vidim, posjeduje određen nivo fizičke spreme da može da bude u sastavu".

Promjena je bilo i u klubu s aKoševa, a ona najznačajnija je promjena trenera. Na klupu se vratio Husref Musemić.

"Sigurno da Sarajevo nije otvorilo sezonu kako je planiralo, došlo je do promjene trenera, a sa promjenom trenera je došlo i do promjen enačina igre. Uvijek promjena trenera donese jedan pozitivan šok, ali isto tako je potrebno i vrijeme, s obzirom da je došlo do promjene formacije i načina igre. Husref je situgno iskusan trener koji jako dobro poznaje svoje posao, može to donijeti i određeni boljitak u igri, ali vjerujem da ćemo sve to osujetiti i na kvalitetan način odgovoriti", prokomentarisao je Marinović promjene u redovima rivala.