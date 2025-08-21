Borac predstavio zvučno pojačanje: Miloš Jojić stigao u Banjaluku

Miloš Jojić novi je fudbaler banjalučkog Borca.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Miloš Jojić (33) novi je fudbaler Borca, zvanično je potvrdio klub na mrežama.

Iskusni vezni fudbaler, koji primarno igra na poziciji centralnog veznog, u Banjaluku stiže kao slobodan igrač iz druge španske lige.

Predsjednik Borca Zvjezdan Misimović prvi je uputio riječi dobrodošlice Jojiću.

"Miloš je igrač sa velikim iskustvom i kvalitetom. Znam ga još iz Bundeslige, pratio sam ga i drago mi je da smo se uspjeli dogovoriti da nas pojača u veoma bitnoj sezoni, u kojoj ćemo se boriti za duplu krunu. Poželio bih mu sreću, puno uspjeha i da zajedno idemo u nove pobjede. Dobro došao", poručio je Misimović.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Prošle sezone nosio je dres Kasteljona, u kojem se i nije naigrao, s obzirom da je upisao 367 minuta u 11 nastupa. Prije Španije nosio je dres Rige za koju je odigrao 69 utakmica i postigao sedam golova te upisao 15 asistencija.

"Hvala na toploj dobrodošlici. Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što sam potpisao za Borac. Prije sedam-osam dana su ostvareni prvi kontakti, nije dugo trebalo da se realizuje. Drago mi je da sam ovdje. Vjerujem da ću svojim iskustvom i kvalitetom, disciplinom pomoći klubu da ostvari ovogodišnje ciljeve", poručio je novi fudbaler Borca.

Na naše pitanje da li je možda bio u kontaktu Nikolom Ninković prije dolaska u Borac, Jojić je rekao:

"Ne, nisam komunicirao sa Džigijem na temu Borca. Imam drugare sa kojima sam u kontaktu, najviše sa Grahom, sa njim sam se čuo prije nego što sam donio odluku. Dobio sam mnogo informacija koje su mi bile potrebne da prelomim da dođem ovdje."

Izvor: Jonas Güttler / AFP / Profimedia

Po dolasku u Borusiju Dortmund, vrlo brzo počeo je da trese mreže. Možemo li nešto slično očekivati i u crveno-plavom dresu?

SINIŠA SANIČANIN Bilo je riječi da će zajedno sa Jojićem Borac pojačati i Siniša Saničanin. "Ne bih o imenima. Dok prelazni rok traje, radimo intenzivno, skautiramo i nadamo se da će doći još neko pojačanje", rekao je Misimović.

"Vidjećemo. Spremao sam se posljednja dva mjeseca, vjerujem da ćemo krenuti u dobrom smjeru već od prve utakmice i da će sve biti kako treba. Ne moram ja da dajem golove, može i neko drugi, samo da imamo dobre rezultate. To je najbitnije."

Kako je rečeno, nije mnogo igrao prošle sezone, ali ističe je aktivno radio na fizičkoj spremi na pauzi između dva prvenstva, te da vjeruje da spreman dočekuje izazove u Borcu.

"Bio sam svjestan toga kada sam donosio odluku. Ništa nisam želio da prepustim slučaju. Poslije završetka ugovora u Španiji, odmarao sam desetak dana, a već dva mjeseca sam u punom treningu. Čekao sam da mi se ukaže šansa. Ovo sam prepoznao kao pravi momenat. Spreman sam, danas ću imati određene testove, kako bismo vidjeli koliko sam spreman. Lično mislim da sam spreman, ali da ostavimo struci da se uvjeri u to."

Takođe, nije mnogo pratio dešavanja u Premijer ligi BiH. Više je bio fokusiran na odlične nastupe Borca u Evropi, koji je ispratio sa velikim zanimanjem.

"Više sam pratio situaciju sa Borcem prošle godine, koja je bila jako dobra. Tu se negdje pokazalo interesovanje za praćenje. Znam da je lika skraćena, da je svaka utakmica bitna, ima nekoliko derbija svakog mjeseca i samim tim je i zahtjevnije. Ima puno dobrih utakmica, tražiće se kontinuitet ako želimo da ostvarimo zacrtane ciljeve."

Izvor: MN PRESS

Podsjećamo, Jojić je ponikao u Partizanu koji ga je 2,2 miliona evra prodao Borusiji Dortmund 2014. godine. U julu 2015. iz Borusije je prešao u Keln za tri miliona, da bi ga oni nakon tri godine prodali u turski Basakšehir. Ako izuzmemo Partizan, za koji je igrao u dva navrata, Jojić je najviše nastupa skupio upravo za Keln – 72 uz devet golova i 12 asistencija.

Nosio je i dres Volfsbergera kao posuđen igrač turskog kluba, da bi se 2020. vratio u Partizan u kojem se zadržao dvije godine nakon čega je uslijedio potpis za pomenutu Rigu.

Dodajmo da je Jojić skupio i pet nastupa za reprezentaciju Srbije.