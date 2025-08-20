logo
Zvučna pojačanja stižu u Borac?

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Fudbalski klub Borac bi uskoro mogao dobiti dva zvučna pojačanja.

Siniša Saničanin Miloš Jojić dolaze u FK Borac Izvor: MN PRESS

Kako saznaje sarajevsko "Oslobođenje", blizu dolaska na banjalučki Gradski stadion su Siniša Saničanin i Miloš Jojić.

Saničanin je bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine, koji je karijeru počeo u Rudar Prijedoru, da bi zatim nastupao za Borac, Mladost Lučane, Vojvodinu, Partizan i mađarski Diosđer.

Izvor: MN PRESS

Jojić je promijenio veći broj klubova. Krenuo je sa Partizanom, a onda je postao igrač slavne Borusije Dortmund, zatim Kelna, Basaksehira, austrijskog Volfsbergera, litvanske Rige i španskog Kasteljona.

Obojica su trenutno slobodni igrači i u banjalučkli klub bi stigli bez obeštećenja.

(MONDO)

Tagovi

FK Borac fudbal Miloš Jojić Siniša Saničanin

