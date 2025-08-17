UŽIVO SLOGA - BORAC: Pritisak Banjalučana, Dobojlije se uspješno brane!

Sloga dočekuje banjalučki Borac u utakmici četvrtog kola Premijer lige BIH.

Izvor: MONDO

Dobojska Sloga i Borac igraju regionalni derbi u okviru PLBIH od 17.30 na stadionu Luke.

Domaćin sa mnogo samopouzdanja i dvije pobjede iz isto toliko mečeva ulazi u ovaj duel, a Borac je u prva dva prvenstvena meča u sezoni sakupio četiri boda, odnosno upisao ubjedljivu pobjedu 6:0 protiv Rudara i remizirao 1:1 sa Veležom u Mostaru.

"Naravno da će Sloga imati dodatni motiv, posebno igrajući pred svojim navijačima i nakon dobrog starta. To je priznanje i za Borac, ali i izazov za nas da pokažemo kvalitet", rekao je trener Borca Vinko Marinović prd ovaj meč.

Na druoj klupi je Vule Trivunović, bivši fudbaler, kapiten i trener Banjalučana koji je otvoreno rekao da će uvijek voljeti Borac, ali da mjesta za emocije nema, jer je profesionalac.

"Imamo kvalitetan tim i nema razloga da ne vjerujemo u sebe. Poštujemo svakog protivnika, ali moramo vjerovati u svoje mogućnosti", poručio je šef struke dobojske ekipe.

