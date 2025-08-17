UŽIVO SLOGA - BORAC: Pritisak Banjalučana, Dobojlije se uspješno brane!

logo
Sloga dočekuje banjalučki Borac u utakmici četvrtog kola Premijer lige BIH.

sloga borac Izvor: MONDO

Dobojska Sloga i Borac igraju regionalni derbi u okviru PLBIH od 17.30 na stadionu Luke.

Domaćin sa mnogo samopouzdanja i dvije pobjede iz isto toliko mečeva ulazi u ovaj duel, a Borac je u prva dva prvenstvena meča u sezoni sakupio četiri boda, odnosno upisao ubjedljivu pobjedu 6:0 protiv Rudara i remizirao 1:1 sa Veležom u Mostaru.

"Naravno da će Sloga imati dodatni motiv, posebno igrajući pred svojim navijačima i nakon dobrog starta. To je priznanje i za Borac, ali i izazov za nas da pokažemo kvalitet", rekao je trener Borca Vinko Marinović prd ovaj meč.

Na druoj klupi je Vule Trivunović, bivši fudbaler, kapiten i trener Banjalučana koji je otvoreno rekao da će uvijek voljeti Borac, ali da mjesta za emocije nema, jer je profesionalac.

"Imamo kvalitetan tim i nema razloga da ne vjerujemo u sebe. Poštujemo svakog protivnika, ali moramo vjerovati u svoje mogućnosti", poručio je šef struke dobojske ekipe.

Tekstualni prenos meča pratite na MONDU na kartici Razvoj događaja!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
17:52

23' - Erić siguran

Slab centaršut Jakšića, Erić to bez problema hvata

17:50

20' - Slobodan udarac

Vuković je šutirao iz slobodnog udarca sa 25 metara, pogodio je živi zid i lopta se odbila u korner. Savić je izvao udarac iz ugla, Jakšić je uspio samo da zakači loptu i ona odlazi u gol-aut.

17:40

10' Bez pravih prilika u dosadašnjem toku utakmice

17:35

Korner za crveno-plave

Prvi korner na utakmici imao je Borac, ali je Erić lako uhvatio loptu poslije ubacivanja iz kornera

17:30

Počeo je meč u Doboju

17:01

Poznati su i sastavi

SLOGA: Erić, Jovičić, Sajčić, Hasanović, Predragović, Mandić, Savić, Grabež, Milanović, Dejanović, Jović

BORAC: Jurkas, Berbić, Jakšić, Kopman, Karolina, Erera, Juričić, Grahovac, Vuković, Savić, Hrelja

15:51

Meč sudi Elvedin Topuzović

Sudija današnjeg meča je Elvedin Topuzović, a njegovi pomoćnici su Goran ilinčić i Slobodan Vukosav., dok je četvrti sudija Irfan Peljto. U VAR sobi je Haris Halkić a VAR pomoćnik je Arnel Novalić

15:50

Dobro došli!

Dobro došli u tekstualni prenos utakmice 4. kola PLBIH između Sloge i Borca.

