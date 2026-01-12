logo
Zabrana za vještačku inteligenciju Ilona Maska: Indonezija hitno reagovala - i možda neće biti jedina

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

Indonezija je postala prva zemlja na svijetu koja je zabranila Grok, nakon optužbi za generisanje eksplicitnog AI sadržaja.

Indonezija zabranila Groka zbog ilegalnog sadržaja Izvor: JRdes / Shutterstock.com

Indonežanske vlasti su privremeno blokirale Grok zbog, kako navode, "rizika od por**grafskog sadržaja kreiranog pomoću vještačke inteligencije".

Ovim je Indonezija postala prva zemlja koja je uskratila pristup Groku, piše list "Gardijan".

Ovaj potez uslijedio je nakon što su vlade i regulatorna tela, od Evrope do Azije, osudili a neki i pokrenuli istrage o eksplicitnom sadržaju na toj aplikaciji.

Kompanija xAI, koja stoji iza Groka, saopštila je da ograničava generisanje i uređivanje slika na pretplatnike koji plaćaju, u nastojanju da otkloni propuste u zaštitnim mjerama koji su dozvoljavali neprikladne rezultate, uključujući prikaze oskudno odjevene djece i obnaženih žena.

"Vlada smatra praksu seksualnih dipfejkova bez nečije saglasnosti ozbiljnim kršenjem ljudskih prava, dostojanstva i bezbjednosti građana u digitalnom prostoru", naveo je indonežanski ministar za komunikacije i digitalne tehnologije Meutja Hafid u saopštenju.

Ministarstvo je, takođe, pozvalo zvaničnike kompanije X da razgovaraju o ovom pitanju.

Mask je na platformi X ukazao da će svako ko koristi Grok za kreiranje ilegalnog sadržaja trpiti iste posljedice kao da je postavio ilegalni sadržaj.

Indonezija, zemlja sa najvećom muslimanskom populacijom na svijetu, ima stroga pravila koja zabranjuju dijeljenje sadržaja koji se smatra nepristojnim.

Zabrana četbota u Indoneziji uslijedila je nakon što je Grok juče isključio svoju funkciju kreiranja slika za veliku većinu korisnika nakon negodovanja zbog njegove upotrebe za kreiranje eksplicitnih i nasilnih slika, uključujući i one sa djecom, navodi list.

Grok u problemu i u drugim zemljama

Masku je takođe prijećeno kaznama, regulatornim merama i mogućom zabranom X-a u Velikoj Britaniji.

Australijski premijer Entoni Albaneze takođe je izrazio zabrinutost zbog upotrebe vještačke inteligencije na četbotu Grok kako bi se pristupilo eksplicitnom sadržaju.

On se danas pridružio sve većem broju međunarodnih lidera, uključujući britanskog premijera Kira Starmera, koji su kritikovali platformu X.

"Upotreba generativne vještačke inteligencije za eksploataciju ili seksualizaciju ljudi bez njihovog pristanka je gnusna", rekao je Albaneze novinarima u Kanberi.

Izvor: B92

