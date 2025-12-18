logo
Ilon Mask komentarisao grudi Sidni Svini: Javnost zgrožena njegovim riječima

Ilon Mask komentarisao grudi Sidni Svini: Javnost zgrožena njegovim riječima

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Ilon Mask nije se obazirao na reakciju javnosti, pa je nastavio da provocira glumicu.

Ilon Mask komentarisao grudi Sidni Svini Izvor: Image Press Agency / ddp USA / Profimedia

Dvadesetosmogodišnja glumica Sidni Svini privukla je veliku pažnju na nedavnoj premijeri filma "The Housemaid", predstojećeg ostvarenja u kojem glumi zajedno sa Amandom Sajfrid.

Svini je izazvala pravu buru na društvenim mrežama dok je hodala crvenim tepihom, a fanovi su masovno reagovali. Među tim reakcijama našao se i komentar na snimak Sidni Svini koji je objavio Varajeti na mreži Iks (X), a autor komentara bio je niko drugi do vlasnik te društvene mreže – Ilon Mask.

Pogledajte fotografije Sidni Svini:

Iako je Mask brzo naišao na osude zbog svog prvobitnog komentara i mima koji je uz njega objavio, to ga očigledno nije previše pogodilo, jer je ubrzo udvostručio stvar i ostavio još jedan komentar o Sidni Svini.

Na mimu je prikazana fotografija žene sa natpisom "kako izgleda", iznad slike osobe koja ima bolove u leđima, uz natpis "kako se osjeća".

"Nije lako", napisao je Ilon Mask.

Reakcija na Maskovu objavu bilo je mnogo, ali izgleda da najbogatiji čovjek na svijetu u ovom trenutku nije bio nimalo uzdrman kritikama. Nešto više od sat vremena nakon prvobitne objave o snimku sa Sidni Svini, Mask je odgovorio na mreži Iks o video-igri "Diablo IV", koristeći drugačiju fotografiju glumice, ali se ponovo osvrnuvši na istu temu.

"Izgleda da će ovo biti takmičenje za najviše dvostruko naslagane opreme", napisao je Ilon Mask iznad fotošopirane slike Sidni Svini.

(Mondo.rs)

