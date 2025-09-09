Šok transformacija najljepše glumice na svijetu: Ugojila se 13 kila i nabacila mišiće (Video)

Sidni Svini je za potrebe snimanja novog filma uspjela potpuno da se transformiše

Izvor: Piovanotto Marco/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Glumica Sidni Svini (27), koja se nedavno našla na meti oštrih kritika zbog reklame za farmerke, šokirala je na društvenim mrežama nakon što je objavila slike i snimke iz svog novog filma "Kristi".

Svinijeva je na velikom platnu dočarala život američke bokserske šampionke Kristi Martin, a za potrebe uloge morala je da se ugoji 13 kilograma i nabaci mišiće.

Njena transformacija je uključivala i nošenje sočiva i perike, sve kako bi dočarala izgled bokserke koja je bila u braku sa svojim trenerom, koji je 2010. godine pokušao da je ubije.

Više puta ju je ubo nožem i pucao u nju. Nakon što je preživjela više brutalnih napada, Kristi se udala za bivšu protivnicu Lizu Holivajn, dok je Džim osuđen na 25 godina zatvora.

Pogledajte scene sa snimanja filma:

Sidni Svini u ringu Izvor: TMZ/YouTube

Za pripremu uloge, Svini je tri mjeseca trenirala sa boks trenerom, dok je istovremeno radila vježbe snage i slušala savjete nutricioniste.

Njena svakodnevica obuhvatala je do tri treninga dnevno i rigorozan režim ishrane zasnovan na brzim jelima i milkšeјkovima, nakon čega je uspjela da se ugoji 13 kilograma.

Na Instagramu je podijelila kako izgleda u novom filmu, sve "zahvaljujući paparacima koji su iskakali iz žbunja i slikali je u novom izdanju".

Pogledajte i scene s premijere filma na festivalu u Torontu:

(MONDO)