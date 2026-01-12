logo
"Znate li kakva im je odbrana? Dva para psećih sanki": Tramp isprozivao Grenland, pa spomenuo Kinu i Rusiju

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
1

Predsjednik SAD Donald Tramp poručio je da Amerika mora da preuzme Grenland jer, kako tvrdi, ta teritorija nema ozbiljnu odbranu i mogla bi pasti pod kontrolu Rusije ili Kine.

Tramp isprozivao Grenland Izvor: Martin Zwick / Universal images group / Profimedia/ Profimedia/ALEX WONG / Getty images

Predsjednik SAD Donald Tramp izjavio je da Amerika mora da preuzme Grenland, tvrdeći da ta arktička teritorija nema adekvatnu odbranu i upozorivši da bi Rusija ili Kina mogle preuzeti kontrolu ako Vašington ne reaguje.

Govoreći sa novinarima u avionu "Er fors 1", Tramp je upitan o Grenlandu i o tome da li su Sjedinjene Američke Države uputile ponudu Danskoj za preuzimanje te teritorije. U svom odgovoru je, ipak, na sporan način opisao odbranu najvećeg ostrva na svijetu.

"Nisam to uradio. Grenland bi trebalo da sklopi dogovor jer Nuk (glavni grad) ne želi da Rusija ili Kina preuzmu kontrolu. U suštini, njihova odbrana su pseće sanke. Znate li to? Znate li kakva im je odbrana? Dva para psećih sanki", rekao je.

Tramp je dodao da su kapaciteti Rusije i Kine daleko veći.

"U međuvremenu, imate ruske razarače i podmornice, i kineske razarače i podmornice, svuda unaokolo. Mi to nećemo dopustiti, i ako to utiče na NATO, onda utiče na NATO. Ali, znate, oni trebaju nas više nego što mi trebamo njih, to vam mogu reći odmah", dodao je predsednik SAD.

Tramp je takođe jasno poručio da njegova administracija ne razmatra kratkoročni zakup Grenlanda, već isključivo preuzimanje te danske teritorije.

"Ako mi to ne uradimo, uradiće Rusija ili Kina, a to se neće desiti dok sam ja predsjednik", rekao je Tramp.

Ove izjave usledile su nakon obnovljenog protivljenja rukovodstva Grenlanda, koje je odbacilo pozive Trampa i članova njegove administracije da SAD preuzmu kontrolu nad ostrvom. Na Grenlandu živi 57.000 stanovnika.

Tagovi

Donald Tramp Grenland

Da, g.Trump, mi vrlo dobro znamo da Inuiti ne vole i ne nose oružje! Hvala Bogu, pa im nikakvo oružje ni ne treba, jer ni Rusi, ni Kinezi, ni bilo koji drugi Slavenski narod nikada nebi pokušao tlačiti niti okupirati vlastitu mater!

