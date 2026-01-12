logo
Donald Tramp v.d. predsjednik Venecuele: Objavio fotografiju, na dužnost stupio u januaru 2026. godine (Foto)

Donald Tramp v.d. predsjednik Venecuele: Objavio fotografiju, na dužnost stupio u januaru 2026. godine (Foto)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
0

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je na mreži Truth Social snimak ekrana koji prikazuje da je on "vršilac dužnosti predsjednika Venecuele", sa datumom stupanja na dužnost u januaru 2026. godine.

Tramp se proglasio vd predsjednikom venecuele Izvor: Joseph Sohm/Shutterstock

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp objavio je snimak ekrana, navodno sa Vikipedije, na kojem piše da je on vršilac dužnosti predsjednika Venecuele.

Fotografija je objavljena na njegovom profilu na društvenoj mreži Truth Social. Prema snimku ekrana, Tramp je "stupio na dužnost" u januaru 2026. godine.

Podsjetimo, SAD su 3. januara izvele napad na Karakas, kada su američke snage uhapsile predsjednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores.

Oni su isporučeni Sjedinjenim Državama i nalaze se u pritvorskom centru u Njujorku, gde se Maduro suočava sa optužbama za trgovinu oružjem i drogom. Tramp je rekao da će Sjedinjene Države preuzeti privremenu kontrolu nad Venecuelom.

Donald Tramp Venecuela

