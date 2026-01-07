logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Drama na Atlantiku: Amerikanci pokušavaju da se ukrcaju na tanker koji štiti ruska podmornica

Drama na Atlantiku: Amerikanci pokušavaju da se ukrcaju na tanker koji štiti ruska podmornica

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

SAD pokušava da zaplijeni tanker povezan sa Venecuelom, koji je izbjegao ranije pokušaje Obalske straže, dok ruske snage navodno prate situaciju.

Amerikanci preuzimaju tanker pod ruskom zaštitom Izvor: Shutterstock/Sven Hansche/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Sjedinjene Američke Države pokušavaju da zaplijene tanker povezan sa Venezuelom nakon više od dvije nedjelje potjere preko Atlantika. Američki zvaničnik rekao je za Rojters da zapljenu sprovode Obalska straža i vojska.

Ruska državna novinska agencija RT takođe izvještava da helikopter, za koji se vjeruje da prevozi američke vojne snage, pokušava da sleti na tanker.

Zapljena, koja bi mogla da poveća tenzije sa Rusijom, uslijedila je nakon što je tanker, prvobitno poznat kao Bela 1, izbjegao američku pomorsku "blokadu" sankcionisanih tankera i odbio ranije pokušaje američke Obalske straže da se ukrca na njega kod Venezuele u decembru.

Promjena identiteta broda

Kao što su ranije pisali mediji, tanker je promijenio ime iz Bela 1 u Marinera i preuzeo rusku zastavu, prema kompaniji za pomorsku analitiku Vindvard, prenosi Index. On takođe navodi da je tanker naslikao rusku zastavu na trup kako bi izbjegao hapšenje od strane američke Obalske straže.

Prema međunarodnom pravu, plovila koja imaju zastavu određene zemlje, pod zaštitom su te države. Ranije su stigle informacije da Rusija prati tanker podmornicom.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp SAD Venecuela Rusija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ