Drama na Atlantiku: Amerikanci pokušavaju da se ukrcaju na tanker koji štiti ruska podmornica

SAD pokušava da zaplijeni tanker povezan sa Venecuelom, koji je izbjegao ranije pokušaje Obalske straže, dok ruske snage navodno prate situaciju.

Izvor: Shutterstock/Sven Hansche/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Sjedinjene Američke Države pokušavaju da zaplijene tanker povezan sa Venezuelom nakon više od dvije nedjelje potjere preko Atlantika. Američki zvaničnik rekao je za Rojters da zapljenu sprovode Obalska straža i vojska.

Ruska državna novinska agencija RT takođe izvještava da helikopter, za koji se vjeruje da prevozi američke vojne snage, pokušava da sleti na tanker.

Zapljena, koja bi mogla da poveća tenzije sa Rusijom, uslijedila je nakon što je tanker, prvobitno poznat kao Bela 1, izbjegao američku pomorsku "blokadu" sankcionisanih tankera i odbio ranije pokušaje američke Obalske straže da se ukrca na njega kod Venezuele u decembru.

Promjena identiteta broda

Kao što su ranije pisali mediji, tanker je promijenio ime iz Bela 1 u Marinera i preuzeo rusku zastavu, prema kompaniji za pomorsku analitiku Vindvard, prenosi Index. On takođe navodi da je tanker naslikao rusku zastavu na trup kako bi izbjegao hapšenje od strane američke Obalske straže.

Prema međunarodnom pravu, plovila koja imaju zastavu određene zemlje, pod zaštitom su te države. Ranije su stigle informacije da Rusija prati tanker podmornicom.