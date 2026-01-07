logo
Sedmodnevna žalost u Venecueli: Amerikanci ubili više od 50 vojnika tokom bombardovanja

Sedmodnevna žalost u Venecueli: Amerikanci ubili više od 50 vojnika tokom bombardovanja

Autor Mila Matović
0

Proglašena je sedmodnevna nacionalna žalost nakon američkog napada na Karakas, u kojem je poginulo najmanje 24 venecuelanska i 32 kubanska vojnika.

sedmodnevna žalost u venecueli zbog stradalih vojnika Izvor: Juan BARRETO / AFP /Juan BARRETO / AFP / Profimedia/ Profimedia

Vršiteljka dužnosti predsjednice Venecuele, Delsi Rodriges, proglasila je sedmodnevnu nacionalnu žalost za pripadnike vojske koji su poginuli u američkom napadu na Karakas.

Američki specijalci 3. januara upali su u Venecuelu i oteli predsjednika Nikolasa Madura, koji je zajedno sa suprugom odveden u Njujork, gdje ga terete za organizovanje trgovine drogom. Tokom napada Karakas je bombardovan, a najmanje 24 venecuelanska vojnika su ubijena.

Vlada Kube je ranije potvrdila da je u američkom napadu poginulo 32 kubanska vojna i policijska službenika koji su radili u Venecueli.

"Proglašavam sedam dana nacionalne žalosti u čast i sjećanje na mlade žene i muškarce koji su žrtvovali svoje živote u odbrani Venecuele", rekla je Rodriges na državnoj televiziji, prenosi Rojters.

