logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kina i Rusija oštro osudile američku akciju u Venecueli

Kina i Rusija oštro osudile američku akciju u Venecueli

Autor Dragana Božić
0

Kina i Rusija danas su na hitnoj sjednici Savjeta bezbjednosti UN oštro osudile američku vojnu akciju u Venecueli dok su Sjedinjene Države branile svoje postupke kao legitimnu operaciju provođenja zakona.

Kina i Rusija oštro osudile američku akciju u Venecueli Izvor: Mark J. Sullivan / Zuma Press / Profimedia

Kineski predstavnik pri UN Fu Cong okrivio je Sjedinjene Države za grubo kršenje međunarodnog prava.

"Kao stalna članica Savjeta, SAD je zanemario ozbiljne zabrinutosti međunarodne zajednice, bezobzirno pogazio suverenitet, sigurnost te legitimna prava i interese Venecuele i ozbiljno prekršio načela suverene jednakosti", izjavio je Fu.

Naglasio je da se nijedna država ne može nametati kao globalni autoritet.

"Nijedna zemlja ne može da se ponaša kao svjetska policija, niti se ijedna država može pretpostavljati da je međunarodni sudija", naglasio je FU.

Kina je takođe uputila jasan poziv SAD da odmah oslobodi predsjednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu.

Ruski ambasador Vasilij Nebenzja istakao je da je američka intervencija šokirala sve koji su se nadali novom pristupu administracije Donalda Trampa, usmjerenom na "diplomatiju i traženje kompromisa".

Umjesto toga, smatra Nebenzja, svjedoči se opasnom presedanu.

"Napad na vođu Venecuele postao je vjesnik povratka u eru bezakonja i dominacije SAD silom, haosa i bezakonja", rekao je Nebenzja.

Dodao je da za američke "zločine" nema opravdanja te ponovio zahtjev za oslobađanjem uhapšenog venecuelanskog para.

Predstavnik SAD u UN Majk Volc odlučno je odbacio optužbe insistirajući da "nema rata u Venecueli" i pojasnio da se ne radi o vojnoj okupaciji, već o ciljanoj akciji.

"Ne okupiramo zemlju. Ovo je bila operacija provođenja zakona u svrhu zakonitih optužnica koje postoje decenijama", rekao je Volc.

Volc je najavio da će "neoborivi dokazi" o Madurovim zločinima, koji uključuju optužbe za narko-terorizam, uvoz kokaina i trgovinu oružjem, biti "javno predstavljeni u sudskim postupcima SAD".

"Maduro nije samo optuženi trgovac drogom. Bio je nelegitiman takozvani predsjednik. Želim ponoviti da je predsjednik Tramp dao šansu diplomatiji. Ponudio je Maduru više ponuda, pokušao je deeskalirati. Maduro je odbio da ih prihvati", zaključio je Volc. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Kina Rusija Venecuela Savjet bezbjednosti UN

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ