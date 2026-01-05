Kina i Rusija oštro osudile američku akciju u Venecueli

Kina i Rusija danas su na hitnoj sjednici Savjeta bezbjednosti UN oštro osudile američku vojnu akciju u Venecueli dok su Sjedinjene Države branile svoje postupke kao legitimnu operaciju provođenja zakona.

Izvor: Mark J. Sullivan / Zuma Press / Profimedia

Kineski predstavnik pri UN Fu Cong okrivio je Sjedinjene Države za grubo kršenje međunarodnog prava.

"Kao stalna članica Savjeta, SAD je zanemario ozbiljne zabrinutosti međunarodne zajednice, bezobzirno pogazio suverenitet, sigurnost te legitimna prava i interese Venecuele i ozbiljno prekršio načela suverene jednakosti", izjavio je Fu.

Naglasio je da se nijedna država ne može nametati kao globalni autoritet.

"Nijedna zemlja ne može da se ponaša kao svjetska policija, niti se ijedna država može pretpostavljati da je međunarodni sudija", naglasio je FU.

Kina je takođe uputila jasan poziv SAD da odmah oslobodi predsjednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu.

Ruski ambasador Vasilij Nebenzja istakao je da je američka intervencija šokirala sve koji su se nadali novom pristupu administracije Donalda Trampa, usmjerenom na "diplomatiju i traženje kompromisa".

Umjesto toga, smatra Nebenzja, svjedoči se opasnom presedanu.

"Napad na vođu Venecuele postao je vjesnik povratka u eru bezakonja i dominacije SAD silom, haosa i bezakonja", rekao je Nebenzja.

Dodao je da za američke "zločine" nema opravdanja te ponovio zahtjev za oslobađanjem uhapšenog venecuelanskog para.

Predstavnik SAD u UN Majk Volc odlučno je odbacio optužbe insistirajući da "nema rata u Venecueli" i pojasnio da se ne radi o vojnoj okupaciji, već o ciljanoj akciji.

"Ne okupiramo zemlju. Ovo je bila operacija provođenja zakona u svrhu zakonitih optužnica koje postoje decenijama", rekao je Volc.

Volc je najavio da će "neoborivi dokazi" o Madurovim zločinima, koji uključuju optužbe za narko-terorizam, uvoz kokaina i trgovinu oružjem, biti "javno predstavljeni u sudskim postupcima SAD".

"Maduro nije samo optuženi trgovac drogom. Bio je nelegitiman takozvani predsjednik. Želim ponoviti da je predsjednik Tramp dao šansu diplomatiji. Ponudio je Maduru više ponuda, pokušao je deeskalirati. Maduro je odbio da ih prihvati", zaključio je Volc.

(Srna)