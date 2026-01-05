"Ona je najtvrđa i najmoćnija osoba u cijelom sistemu, zovu je tigrica": Ko je žena koja sada vodi Venecuelu

Nakon hapšenja Nikolasa Madura u američkoj vojnoj operaciji, potpredsjednica Venecuele Delsi Rodrigez preuzela je privremenu vlast i obećala da će braniti čavistički sistem, istovremeno osuđujući akciju SAD.

Hapšenje Nikolasa Madura u američkoj vojnoj operaciji gurnulo je Venecuelu u najdublju političku krizu posljednjih godina, a vlast je privremeno preuzela žena koja decenijama deluje u samom centru čavističkog sistema - Delsi Rodrigez.

Član 234. venecuelanskog ustava predviđa da u slučaju privremenog odsustva predsjednika, njegova ovlašćenja preuzima izvršni potpredsjednik, na period od 90 dana sa mogućnošću produženja odlukom Narodne skupštine, pa je Delsi Rodrigez imenovana za privremenu predsjednicu subotu popodne.

Samo nekoliko sati nakon hapšenja Madura i njegove supruge Silije Flores, ona je predsjedavala sjednicom Nacionalnog saveta za odbranu i jasno stavila do znanja u kom pravcu će se kretati.

"U ovoj zemlji postoji samo jedan predsjednik, a njegovo ime je Nikolas Maduro", poručila je Rodrigez. Ona je nazvala američku operaciju jasnim kršenjem međunarodnog prava i suvereniteta zemlje i pozvala građane Venecuele i vlade Latinske Amerike da je osude.

Ko je Delsi Rodrigez?

Delsi Rodrigez je rođena u Karakasu 1969. godine. Nakon što je diplomirala pravo na Centralnom univerzitetu u Venecueli, nastavila je školovanje u Evropi - specijalizovala se za radno pravo na Univerzitetu Pariz X, a zatim magistrirala na londonskom koledžu Birkbek.

Više od dvadeset godina pripada najužem krugu čavizma, političkog pokreta koji je osnovao Ugo Čavez, a koji nakon njegove smrti 2013. vodi Nikolas Maduro. Niže političke funkcije obavljala je tokom Čavezove vladavine, ali njen pravi uspon doživjela je kada je na vlast došao njegov politički naslednik Maduro. Rodrigez je prvo obavljala funkciju ministra komunikacija, a zatim je postala prva žena na čelu venecuelanskog ministarstva spoljnih poslova.

Kasnije je predvodila kontroverznu Ustavotvornu skupštinu, telo koje je režimu omogućilo gotovo neograničenu moć. Za potpredsjednicu države imenovana je 2018. godine, a potom je preuzela resor finansija i nafte, čime je postala ključna ekonomska figura vlade i glavni ekonomski autoritet u zemlji čija je ekonomija gotovo u potpunosti oslanja na energente.

Prema riječima ustavnog advokata i političkog analitičara Hosea Manuela Romana, Rodrigez je izuzetno uticajna figura unutar vlasti i osoba koja uživa veliko povjerenje predsjednika.

On je opisuje kao efikasnu operativku sa jakim liderskim veštinama, snažno fokusiranu na rezultate i sa uticajem koji obuhvata cijeli državni aparat, uključujući i Ministarstvo odbrane, što je važnije nego ikad u situacijama poput ove.

Iako je često predstavljena kao umjerena struja unutar vlade, neki analitičari smatraju da je ta percepcija pojednostavljena. Rodrigez vide kao "najmoćniju i najtvrđu osobu u celom sistemu". Njena beskompromisna i često agresivna odbrana vlade na međunarodnoj sceni donijela joj je nadimak "tigrica".

Njen politički identitet je snažno obilježen porodičnom istorijom. Rodrigez potiče iz porodice duboko obilježene političkim nasiljem i represijom sedamdesetih godina 20. vijeka. Njen otac, Horhe Antonio Rodrigez, bio je osnivač Socijalističke lige i istaknuti marksistički gerilac koga su agenti tajne policije uhapsili i mučili do smrti 1976. godine tokom ispitivanja o otmici američkog biznismena.

Ovaj događaj nije samo snažno oblikovao političke stavove njegove djece, već je odjeknuo i u društveno-političkim krugovima tog vremena i uticao na generaciju venecuelanskih aktivista, uključujući mladog Nikolasa Madura. Delsijin brat, Horhe Rodrigez, sada je predsjednik Narodne skupštine.

Za razliku od mnogih članova Madurovog najužeg kruga, Delsi i Horhe Rodrigez nisu suočeni sa krivičnim prijavama u Sjedinjenim Državama. Delsi Rodrigez je pritom izgradila jake veze sa dijelovima američke naftne industrije i Vol Strita, posebno sa republikanskim krugovima koji su se protivili ideji promjene režima u Karakasu.

Tečno govori engleski i francuski, često se prikazuje kao obrazovana, tržišno orijentisana političarka, za razliku od vojno-političkih tvrdolinijaša iz čavističke ere.

Ali upravo ovi tvrdolinijaši, od kojih su neki optuženi za trgovinu drogom i ozbiljna kršenja ljudskih prava, nastavljaju da kontrolišu oružane snage, predstavljajući ozbiljan izazov za Rodrigez, koja još uvijek nije učvrstila svoju poziciju na vlasti.

Međutim, neki analitičari smatraju da će centri moći Venecuele, kao i u prethodnim krizama, ovog puta moći da se konsoliduju oko postojećeg režima. U vrijeme kada je budućnost Venecuele neizvjesna, Delsi Rodrigez je dobila zadatak da održi i brani sistem koji je oblikovao njenu političku karijeru.