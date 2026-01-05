Danas suđenje Nikolasu Maduru i Siliji Flores: Evo kolika ih kazna čeka ako budu osuđeni

Optužnica objavljena u subotu tereti Madura za zavjeru u okviru narko-terorizma i zavjeru radi uvoza kokaina, između ostalih tačaka. Silija Flores je optužena u okviru zavjere u vezi sa kokainom.

Slučajevi predsjednika Venecuele Nikolasа Madura i njegove supruge Silije Flores preći će danas iz tajnovitog svijeta vojnih specijalnih operacija u svakodnevicu Saveznog okružnog suda u Donjem Menhetnu, gdje bi u podne trebalo da se pojave pred sudijom i suoče sa optužbama za zaveru u vezi sa trgovinom drogom i druga krivična djela.

Njihovo pojavljivanje biće prvi korak u onome što će, bez sumnje, biti višegodišnji krivični postupak, nakon zapanjujuće promjene scene, od Madurove predsjedničke palate u Karakasu do sumorne i prljave stvarnosti pritvora pre suđenja u saveznom zatvoru u Bruklinu.

Zbog izuzetne prirode slučaja, ono što će se dalje dešavati biće u nekim aspektima predvidljivo, a u drugim vjerovatno znatno manje.

Saslušanje za izjašnjenje o krivici u ponedjeljak održaće se pred sudijom koji predsedava ovim predmetom, Alvinom K. Helerstajnom, a očekuje se da će Maduro i njegova supruga, Silija Flores, izjaviti da nisu krivi. Sudija će ih gotovo sigurno zadržati u pritvoru. Takođe, moglo bi proći i više od godinu dana prije nego što porota bude formirana kako bi razmatrala dokaze protiv njih.

Međutim, krivično gonjenje lidera suverene države, koji je otet iz svoje zemlje u mjesecima pripremanoj vojnoj operaciji, najvjerovatnije će dovesti do argumenata koji se retko čuju u američkim sudnicama. Madurovi advokati bi, na primjer, mogli da ospore zakonitost njegovog hapšenja i prebacivanja u Sjedinjene Američke Države. Takođe bi mogli da tvrde da on, kao lider Venecuele, uživa imunitet od krivičnog gonjenja.

Šta očekivati?

Ovakva početna saslušanja često su kratka. Iako se postupci mogu razlikovati, sudija će Madura i njegovu suprugu upoznati sa njihovim pravima i pitati kako se izjašnjavaju.

Na saslušanju tužilac obično iznosi sažetak dokaza, poput snimaka, dokumenata i drugih materijala zaplijenjenih tokom pretresa. Može se razgovarati i o tome kakve će zahtjeve odbrana podneti kako bi osporila slučaj vlade.

Sudija će se vjerovatno osvrnuti na pitanje pritvora pre suđenja i, s obzirom na okolnosti, gotovo sigurno će naložiti da optuženi ostanu u pritvoru bez mogućnosti jemstva do početka suđenja. Odbrana takođe može pokrenuti pitanja u vezi sa uslovima u Metropoliten detention center-u, problematičnom zatvoru u kojem su bili smješteni i drugi pritvorenici visokog profila.

Sudija će potom pitati tužioce i advokate odbrane koliko će im vremena biti potrebno da se pripreme za suđenje.

Mjesto održavanja postupka

Slučaj će se odvijati u Zgradi Sjedinjenih Američkih Država Danijel Patrik Mojnihan, impozantnoj 27-spratnoj kuli od granita, mjermera i hrasta na ivici Kineske četvrti. Bezbjednost u i oko zgrade uvek je stroga, a Madurovo prisustvo će je nesumnjivo dodatno pojačati, piše New York Times.

Sud je deo Južnog okruga Njujorka, koji je bio mjesto suđenja optuženim teroristima, pripadnicima mafije i korumpiranim političarima. Bivši predsjednik Hondurasa, Huan Orlando Ernandes, izručen je Njujorku 2022. godine i dvije godine kasnije mu je u toj zgradi suđeno i izrečena presuda. Ernandesa je nedavno pomilovao predsjednik Tramp.

Ko vodi slučaj?

Tužilaštvo iz kancelarije saveznog tužioca za Južni okrug, na čijem je čelu Džej Klejton, vodiće slučaj protiv Madura i Flores. Predmet vode pomoćnici saveznih tužilaca iz Jedinice za nacionalnu bezbjednost i međunarodnu borbu protiv narkotika. Optužbe su proizašle iz dugotrajne i opsežne istrage Uprave za borbu protiv droga SAD.

Advokati odbrane imaju ključnu ulogu u svakom krivičnom postupku. Međutim, pošto će Madurov slučaj sigurno otvoriti teška i složena pitanja, od zakonitosti njegovog hapšenja, preko suverenog imuniteta, do sporova oko moguće upotrebe poverljivih dokaza, izbor advokata i strategija koju budu primenili biće od presudnog značaja.

Za sada nije poznato ko će zastupati Madura i Flores.

Sudija Helerstajn, koji ima 92 godine, imenovan je za saveznog sudiju 1998. godine od strane predsjednika Bila Klintona i nedavno je predsjedavao pokušajima predsjednika Trampa da svoju krivičnu presudu iz Menhetna prebaci pred savezni sud, što je pitanje koje je još uvijek u toku.

Ulog

Za vladu, ulog u krivičnom gonjenju Madura teško da može biti veći. Administracija predsjednika Trampa jasno je stavila do znanja da je preduzela izuzetne mjere kako bi ga uhvatila u Karakasu i dovela u Njujork na suđenje, koristeći punu snagu američke vojske.

Slučaj je isprepleten i sa aspektima unutrašnje i spoljne politike predsednika Trampa, koje su, kao i napad u subotu ujutru, bile izložene oštrim kritikama.

Njegov fokus na imigraciju u velikoj mjeri se oslanja na narativ koji često pominje venecuelansku bandu Tren de Aragva, koju je Tramp povezao sa Madurom, kao jedan od razloga za sprovođenje masovnih deportacija. Istovremeno, administracija se poziva na ovu bandu kako bi opravdala kampanju smrtonosnih vojnih udara na male čamce u Karipskom moru i istočnom Pacifiku za koje tvrdi da prevoze drogu povezanu sa Venecuelom. Administracija je Tren de Aragva proglasila stranom terorističkom organizacijom.

Za Madura, ulog je njegova sloboda. Ukoliko bude osuđen, mogao bi da se suoči sa kaznom od 30 godina do doživotnog zatvora.

