Evropska unija se oglasila povodom krize u Venecueli: Podržale je sve članice, osim jedne

Evropska unija se oglasila povodom krize u Venecueli: Podržale je sve članice, osim jedne

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
Evropska unija, uz podršku 26 država članica, poručila je da je poštovanje volje građana Venecuele jedini put ka izlasku iz političke krize i obnovi demokratije.

Evropska unija se oglasila povodom krize u Venecueli Izvor: EPA-EFE/ANDREJ CUKIC

Poštovanje volje naroda Venecuele jedini je način za rješavanje krize i obnavljanje demokratije, navodi se u saopštenju visoke predstavnice EU za spoljnu i bezbjednosnu politiku Kaje Kalas, koju je podržalo 26 zemalja članica, sve osim Mađarske.

"Poštovanje volje naroda Venecuele ostaje jedini način za obnavljanje demokratije i rješavanje trenutne krize", navodi se u saopštenju. Takođe se naglašava da se principi međunarodnog prava i Povelje UN moraju poštovati u svim okolnostima.

Takođe se navodi da je EU više puta izjavila da Nikolas Maduro nema legitimitet demokratski izabranog predsjednika i da se zauzimao za mirnu demokratsku tranziciju. "Mora se poštovati pravo naroda Venecuele da odlučuje o svojoj budućnosti", kaže se.

Poštovanje međunarodnog prava

EU se slaže da je borba protiv transnacionalnog organizovanog kriminala i trgovine drogom, koji predstavljaju značajnu bezbjednosnu pretnju širom svijeta, prioritet, ali naglašava da se ovi izazovi moraju rješavati kroz održivu saradnju uz puno poštovanje međunarodnog prava i principa teritorijalnog integriteta i suvereniteta.

Navodi se da je EU u bliskom kontaktu sa Sjedinjenim Državama i regionalnim i međunarodnim partnerima kako bi podržala i olakšala dijalog sa svim uključenim stranama, što bi dovelo do dogovorenog, demokratskog, inkluzivnog i mirnog rješenja krize, koje predvode Venecuelanci.

Izbjegavanje eskalacije

"U ovom kritičnom trenutku, bitno je da svi akteri u potpunosti poštuju ljudska prava i međunarodno humanitarno pravo. Svi politički zatvorenici koji su trenutno pritvoreni u Venecueli moraju biti bezuslovno pušteni", navodi se u saopštenju. Svi akteri se takođe pozivaju da pokažu uzdržanost kako bi se izbegla eskalacija i obezbijedilo mirno rješenje krize.

Konzularna predstavništva država članica tesno sarađuju kako bi zaštitila bezbjednost građana EU, uključujući i one koji su nezakonito pritvoreni u Venecueli, navodi se u saopštenju.

EU Venecuela Mađarska

