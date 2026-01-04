logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kolumbija rasporedila tenkove na granici sa Venecuelom: Dižu vojsku zbog haosa sa Madurom, Tramp im zaprijetio 1

Kolumbija rasporedila tenkove na granici sa Venecuelom: Dižu vojsku zbog haosa sa Madurom, Tramp im zaprijetio

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
1

Kolumbija je rasporedila tenkove i vojnike duž granice sa Venecuelom nakon američke vojne intervencije u Karakasu, strahujući od mogućih upada kriminalnih i naoružanih grupa.

Kolumbija rasporedila tenkove na granici sa Venecuelom Izvor: Long Visual Press, Long Visual Press / Alamy / Profimedia

Kolumbija je rasporedila tenkove i vojnike da čuvaju granicu sa Venecuelom poslije američke vojne intervencije u Karakasu. Po naređenju kolumbijskog predsjednika Gustava Petra, vojne snage su se okupile na ključnim prelazima sa Venecuelom, strahujući od masovnih migracija, ili da bi kriminalne bande mogle da iskoriste haos, prenio je pariski list Mond na svom sajtu.

Petro je osudio američku operaciju, dok mu je anerički predsjednik Donald Tramp savjetovao da "čuva leđa", nakon što je rekao da će svaka zemlja koja proizvodi kokain koji se prodaje u SAD "vjerovatno biti napadnuta".

Poslije američke intervencije u Venecueli, kolumbijske vlasti su proglasile stanje uzbune zbog mogućih napada naoružanih grupa koje djeluju sa obje strane granice.

Kolumbijski ministar odbrane Pedro Sančez rekao je da je trgovina drogom zajednički "neprijatelj" njegove zemlje i SAD. Vlada u Bogoti je takođe zabrinuta zbog rizika od humanitarne krize, sa velikim migracionim tokovima.

Osam miliona Venecuelanaca je pobjeglo iz zemlje od 2014. godine, prema podacima UN, "vođeni surovim režimom i hroničnom ekonomskom krizom", prenosi Mond i dodaje da su mnogi završili u susjednoj Kolumbiji.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Venecuela Kolumbija

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Nije Ruža

Mi, socijalisti, NIKADA nećemo prihvatiti vatikanska potrčkala kao predsjednike bilo čega!

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ