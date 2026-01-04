Kamala razotkila Trampov cilj napada: "Maduro je brutalni diktator, ali ova akcija je bila nezakonita"

Bivša potpredsjednica SAD Kamala Haris kritikovala je američke akcije u Venecueli, ocjenjujući ih nezakonitim, nerazumnim i štetnim po građane, dok tvrdi da su motivisane Trampovom željom za kontrolom nafte.

Bivša potpredsjednica SAD-a Kamala Haris objavila je na društvenoj mreži X da su američke akcije u Venecueli bile nezakonite i nerazumne, te da ne čine Ameriku sigurnijom, jačom niti pristupačnijom.

"To što je Maduro brutalan i nelegitiman diktator ne mijenja činjenicu da je ova akcija bila i nezakonita i nerazumna. Ovo smo već gledali. Ratovi radi promjene režima ili zbog nafte, koji se predstavljaju kao pokazatelj snage, zapravo se pretvaraju u haos, a cijenu plaćaju američke porodice", napisala je Haris.

Američki narod to ne želi i umoran je od obmana.

"Ovdje nije riječ ni o drogi ni o demokratiji. Riječ je o nafti i želji Donalda Trampa da glumi regionalnog moćnika. Da mu je zaista stalo do bilo čega od toga, ne bi pomilovao osuđenog narko-dilera niti marginalizovao legitimnu opoziciju u Venecueli dok istovremeno sklapa dogovore sa Madurovim saradnicima", nastavila je u objavi pa dodala:

"Predsjednik izlaže vojnike riziku, troši milijarde, destabilizuje region, a pritom ne nudi nikakvo pravno uporište, nijedan izlazni plan niti bilo kakvu korist za građane kod kuće. Americi je potrebno vođstvo čije su prioriteti snižavanje troškova za radne porodice, sprovođenje vladavine prava, jačanje savezništava i najvažnije - stavljanje američkog naroda na prvo mjesto", istakla je bivša potpredsjednica.

