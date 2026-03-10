logo
Pijačni trendovi: Voće, mlijeko i mliječni proizvodi čine trećinu ukupnog prometa

Pijačni trendovi: Voće, mlijeko i mliječni proizvodi čine trećinu ukupnog prometa

Autor Dušan Volaš
0

Vrijednost prodaje poljoprivrednih proizvoda na zelenim pijacama u prošloj godini u Republici Srpskoj bila je 16,56 miliona KM i veća je za 2,18 miliona KM nego u 2024, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Rast prodaje na pijacama Srpske Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U prošloj godini, u odnosu na pretprošlu, zabilježeno je povećanje vrijednosti prodaje svih grupa poljoprivrednih proizvoda.

Najveća vrijednost prodaje u prošloj godini od 5,85 miliona KM bila je kod povrća, a veća je za 11,3 odsto nego u 2024.

Vrijednost prodaje voća u prošloj godini bila je 3,65 miliona KM, mlijeka i mliječnih proizvoda oko 2,44 miliona KM živine, te jaja veća od milion KM.

