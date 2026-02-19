logo
Drastične razlike u cijenama povrća: Banjaluka do tri puta skuplja od Bijeljine

Drastične razlike u cijenama povrća: Banjaluka do tri puta skuplja od Bijeljine

Autor Dušan Volaš
0

Cijene povrća na Banjalučkoj tržnici rekordno su visoke, a za pojedine poljoprivredne proizvode stanovnici prestonice Republike Srpske moraju da izdvoje i preko tri puta više novca, nego oni u Bijeljini, što je nezapamćeno, kažu upućeni.

Banjalučani za isto povrće plaćaju višestruko više od Semberaca Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

U zimskom periodu cijene na gradskim zelenim pijacama znatno su više u odnosu na one tokom sezone, jer povrće i voće stiže iz uvoza, ali začuđuje činjenica da su cjenovne razlike od grada do grada drastično različite:

Tikvice u Banjaluci koštaju 10, a u Bijeljini 4 KM. Peršun u Banjaluci ide i do 10 maraka, a u Bijeljini do 5. Paprike i spanać u Banjaluci koštaju 7 KM, a u Bijeljini 5. Banjalučani za zelenu salatu moraju da izdvoje čak 6 KM, a bijeljinci marku ipo i dok mladi kupus u Banjaluci prodaju za 4 marke, u Bijeljini prodaju i za marku ipo.

Banjalučani kažu da zbog visokih cijena povrća i voća, koje su dostigle cijene mesa, kupuju samo ono najneophodnije.

"Ovo što je iz uvoza, to mi ne utičemo. To lobi radi svoj pos’o. Neko jede bez motike i to ti je to. I nije to samo na zelenišu, to se radi i na mlijeku i na mesu i na svemu. Znači, lobi udara, udara, omladina odlazi, samo dokle će", pita se jedna od prodavačica na banjalučkoj Tržnici, piše BN.

U Bijeljini, iako su cijene osjetno niže, ipak su visoke za prosječnog građanina, dok prodavci govore da je prodaja na zadovoljavajućem nivou.

“Ide voće: mandarina, narandža, banana, limun, a ovo povrće se svo kupuje: salata, mladi luk, karfiol za čorbe, brokoli, spanać isto ide za pite, za ćušpajz“, kaže prodavačica na bijeljinskoj zelenoj pijaci.

“Prodaja je solidna, cijene su, čini mi se ostale iste”, dodaje njena koleginica.

Povrće koje se trenutno može naći na tezgama širom Republike Srpske dolazi iz uvoza, kažu domaći povrtlari, dodajući da će ono iz njihovih plastenika moći da se kupi tek krajem aprila i početkom maja, kada se očekuju i niže cijene.

