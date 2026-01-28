logo
Ovo je najskuplji grad za život u 2026. godini: Evropska metropola koja "nije za svačiji džep"

Ovo je najskuplji grad za život u 2026. godini: Evropska metropola koja "nije za svačiji džep"

Autor N.D. Izvor Eupravozato
0

Rezultati pokazuju ne samo koliko su određene destinacije skupe, već i kako se troškovi stanovanja, hrane i usluga razlikuju od kontinenta do kontinenta.

Dvadeset najskupljih gradova za život u 2026. godini Izvor: Shutterstock

Troškovi života u gradovima širom svIJeta i dalje rastu, a razlike između metropola postaju sve izraženije. Nova analiza platforme Nambijo, zasnovana na podacima više od 600.000 korisnika, donosi rang-listu najskupljih gradova za život u 2026. godini.

Švajcarski gradovi ponovo dominiraju vrhom liste, potvrđujući trend visoke cijene života u ovoj zemlji. Rezultati pokazuju ne samo koliko su određene destinacije skupe, već i kako se troškovi stanovanja, hrane i usluga razlikuju od kontinenta do kontinenta.

Prema najnovijoj listi, na vrhu se nalazi Cirih, a slijede Ženeva, Bazel, Lozana, Lugano i Bern. Među deset najskupljih gradova na svijetu nalaze se i tri američka grada: Njujork je na sedmom mjestu, Honolulu na devetom, a San Francisko na desetom. Rejkjavik, glavni grad Islanda, zauzima osmo mjesto.

Na osnovu različitih parametara, indeks troškova života za 2026. pokazuje da život u nekim gradovima postaje sve bliži luksuzu.

Podaci više nisu samo kuriozitet za strance ili nomade u potrazi za boljim poslom, već ekonomski signal koji kreatori politike, institucionalni investitori, stratezi za nekretnine i suvereni fondovi ne smeju ignorisati.

Javni prevoz u Ženevi
Izvor: Serge Mouraret / Alamy / Alamy / Profimedia

Cirih, sa indeksom blizu 120 u poređenju sa Njujorkom na nivou 100, potvrđuje svoju poziciju najskupljeg urbanog centra na svijetu. Ovo je rezultat namernog ekonomskog dizajna: Švajcarska ograničava ponudu stanova kroz zonsku disciplinu, čuva radna mesta kroz politiku konsenzusa. Rezultat je grad koji funkcioniše kao globalni "sef".

Ženeva, Bazel, Lozana, Bern i Lugano grupisani su blizu vrha indeksa, što odražava političku ekonomiju koja toleriše visoke cijene kao kompromis za institucionalno povjerenje, pouzdanu infrastrukturu i dugoročnu fiskalnu stabilnost.

Sjedinjene Države: Visoki troškovi bez strukturalnog jastuka

Američki gradovi među najskupljima imaju drugačiju dinamiku. Njujork „usidrava“ indeks, dok San Francisko, Honolulu i Sijetl nastavljaju da rastu. Glavna razlika nije apsolutni nivo troškova, već njihova krhkost: troškovi stanovanja rastu brže od plata, zdravstvena zaštita je pretežno privatna, a javni prevoz i briga o deci su neujednačeni i često regresivni.

Dvadeset najskupljih gradova za život u 2026. godini:

• Cirih (Švajcarska)

• Ženeva (Švajcarska)

• Bazel (Švajcarska)

• Lozana (Švajcarska)

• Lugano (Švajcarska)

• Bern (Švajcarska)

• Njujork (Sjedinjene Američke Države)

• Rejkjavik (Island)

• Honolulu (Sjedinjene Američke Države)

• San Francisko (Sjedinjene Američke Države)

• Tel Aviv (Izrael)

• Sijetl (Sjedinjene Američke Države)

• Oslo (Norveška)

• Singapur (Singapur)

• London (Ujedinjeno Kraljevstvo)

• Vašington (Sjedinjene Američke Države)

• San Hose (Sjedinjene Američke Države)

• Boston (Sjedinjene Američke Države)

• Čarlston (Sjedinjene Američke Države)

• Kopenhagen (Danska)

(EUpravo zato.rs)

Tagovi

gradovi EU cijene

