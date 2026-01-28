Najskuplji i najjeftiniji gradovi svijeta: Na prvih šest mjesta gradovi jedne države

Najnovije istraživanje otkriva koji su gradovi najskuplji za život, a razlike među njima su nikad veće.

Izvor: Michael Derrer Fuchs/Shutterstock

Najnovija analiza Numbea, zasnovana na podacima više od 600.000 korisnika iz cijelog svijeta, upoređuje svakodnevne troškove života u gradovima na svim kontinentima. U obzir su uzeti troškovi za hranu, restorane, prevoz i komunalije, a rezultati jasno pokazuju gdje je život najskuplji, a gdje se još može proći osjetno povoljnije, prenosi tportal.

Švajcarska bez konkurencije

Prvih šest mjesta na listi najskupljih gradova na svijetu zauzimaju švajcarski gradovi. Na samom vrhu nalazi se Cirih, a slijede ga Ženeva, Bazel, Lozana, Lugano i Bern. Među deset najskupljih gradova nalaze se i tri američka, Njujork na sedmom mjestu, Honolulu na devetom i San Francisko na desetom, dok se između njih smjestio Rejkjavik, glavni grad Islanda.

Život u Cirihu iziskuje visoke troškove, čak i bez računanja stanarine.

Izvor: Gerry H/Shutterstock

Prema procjenama Numbea, život u Cirihu ozbiljan je udarac na kućni budžet i prije nego što se uopšte uračuna stanarina. Prosječni mjesečni troškovi za samca iznose oko 1.453 švajcarska franka, što je približno 1.567 evra, dok četvoročlana porodica mjesečno troši oko 5.395 franaka, odnosno oko 5.819 evra, bez stanarine.

Kako se računa indeks troškova?

Numbeo koristi tzv. Indeks troškova života, koji se temelji na cijenama osnovnih namirnica, obroka u restoranima, javnog prevoza, goriva, troškova poput struje, grijanja, vode i interneta. Troškovi najma stanova nisu uključeni u taj indeks, već se prate zasebno kroz Indeks najma.

Za poređenje gradova na globalnom nivou koristi se Njujork kao referentna tačka s indeksom 100. Gradovi s višim indeksom skuplji su od Njujorka, dok su oni s nižim indeksom povoljniji. U analizu je uključena i lokalna kupovna moć, bazirana na prosječnoj neto plati. Na primjer, Minhen, najskuplji njemački grad, nalazi se tek na 52. mjestu s indeksom 76,1, što znači da su troškovi života tamo, otprilike za četvrtinu niži, nego u Njujorku.

Kad se tako sračuna, ispada da je ovo 20 najskupljih gradova za život na svijetu:

Cirih (Švajcarska) Ženeva (Švajcarska) Bazel (Švajcarska) Lozana (Švajcarska) Lugano (Švajcarska) Bern (Švajcarska) Njujork (Sjedinjene Američke Države) Rejkjavik (Island) Honolulu (SAD) San Francisko (SAD) Tel Aviv-Jafa (Izrael) Sijetl (SAD) Oslo (Norveška) Singapur (Singapur) London (Velika Britanija) Vašington (SAD) San Hoze (SAD) Boston (SAD) Čarlston (SAD) Kopenhagen (Danska)

Troškovi života u BiH i susjednim zemljama

U poređenju sa svjetskim vrhom, gradovi u regionu su znatno povoljniji. Beograd je na 289. mjestu, s indeksom 47,6, dok je Novi Sad, na primjer, jeftiniji i našao se na poziciji 304 s indeksom 45.

Gradove eks-ju zemalja "predvodi" Split koji je najviše pozicioniran na listi - 232. mjesto, dosta iznad Zagreba koji je na 253. mjestu. Ljubljana je 237. na svijetu po skupoći, a Sarajevo, Podgorica, Skoplje dođu posebno jeftini - zauzimaju 320, 324. i 352. mjesto.

Što se ostatka "komšiluka" tiče, Budimpešta je 267, Tirana je 276, Bukurešt na 296, Sofija na 297. mjestu.

Najjeftiniji gradovi svijeta

Na samom dnu ljestvice nalaze se gradovi s najnižim troškovima života, a riječ je isključivo o indijskim gradovima. Tamo su životni troškovi u prosjeku oko 80 odsto niži nego u Njujorku, a titulu najjeftinijeg grada na svijetu prema Numbeu nosi Coimbatore.

(Nova/MONDO)