Lista evropskih gradova koje vrijedi posjetiti na jedan dan: Jeftine karte, dobra hrana i lijepo vrijeme

Jeste li posjetili neku od ovih destinacija, ali na jedan dan?

Izvor: Shuttershtock

Sve više ljudi se odlučuje za takozvane ekstremne dnevne izlete, putovanja gdje krećete rano ujutru, provodite dan istražujući destinaciju, a kući se vraćate uveče. Za neke je to adrenalinski način da pobjegnete od rutine i promijenite okolinu bez mnogo planiranja, dok je za druge ovaj format idealno rješenje za doživljavanje strane zemlje bez mnogo trošenja (ili uz minimalno korišćenje godišnjeg odmora).

Nova studija koju je sprovela britanska kompanija Mocio pokušala je da otkrije koji su evropski gradovi najbolji za takvu 24-časovnu avanturu, uzimajući u obzir niz praktičnih faktora: prosječnu cijenu povratnog leta, vreme transfera od aerodroma do centra grada, broj restorana i atrakcija, ali i vrijeme, piše Dejli mejl. Takva putovanja su najisplativija kada je destinacija dobro povezana (kratak transfer), kada grad nudi mnogo sadržaja na malom prostoru i kada se većina najpoznatijih znamenitosti može „pokriti“ u jednom danu.

Top 10 evropskih gradova za jednodnevni izlet:

Barselona

Prag

Brisel

Budimpešta

Lisabon

Valensija

Pariz

Napulj

Amsterdam

Sevilja

Zašto je Barselona na vrhu?

Barselona je bila na vrhu liste, sa ocjenom 9,13 od 10, i proglašena je za najbolji grad za jednodnevni izlet. Studija navodi da je prosječna povratna karta oko 280 evra, ali je moguće pronaći znatno jeftinije letove.

Barselona se takođe ističe po obilju sadržaja. Čak 10.448 restorana i 6.109 različitih aktivnosti i prijatno vrijeme (prosječna temperatura 15,5 stepeni i oko 2.500 sunčanih sati godišnje). Transfer od aerodroma do grada procjenjuje se na 25 minuta, što je idealno kada imate samo jedan dan. Iako takva putovanja često ne uključuju spavanje u hotelu, studija takođe navodi da je prosječna cijena noćenja 180 evra.

Mnoge evropske prijestonice su se našle na listi

Pored Barselone, gradovi poznati po dobroj povezanosti i centrima dostupnim za pješačenje takođe su se visoko rangirali: Prag je drugi (8,92), i ističe se po relativno jeftinijim hotelima i transferu od oko 30 minuta sa aerodroma, dok je Brisel treći (8,89) sa još kraćim transferom (20 minuta) i solidnim vremenskim uslovima.

Među 10 najboljih gradova za jednodnevni izlet našli su se i Budimpešta (4.), Lisabon (5.), zatim Valensija, Pariz, Napulj, Amsterdam i Sevilja. Zajedničko im je to što nude veliki broj sadržaja i atrakcija u relativno kompaktnom centru grada, a do centra se može brzo stići sa aerodroma, što je ključno kada je svaki minut važan.

Istraživanje sugeriše da je za ovu vrstu putovanja najvažnije birati destinacije sa kratkim transferima, dobrim izborom hrane i atrakcija i stabilnijim vremenom, kako jednodnevni izlet ne bi završio kao stres, već kao mini-odmor koji se zaista isplati.

(EUpravo zato/Index)