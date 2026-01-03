Ovo su destinacije koje NE TREBA posjetiti u 2026. godini: Predlažemo vam alternative

Postoji nekoliko razloga zbog kojih određene destinacije treba izbjegavati, ali uvijek postoje i alternativne lokacije.

Izvor: Shutterstock

Brojni turistički vodiči predlažu destinacije koje će biti popularne u 2026. Ovoga puta, platforma Fodor, jedna od najpoznatijih u svijetu turizma, detaljno je istražila osam destinacija koje biste, pak, možda želeli da zaobiđete naredne godine.

Razloga ima više, od pitanja životne sredine i protesta zbog prekomjernog turizma do porasta nasilja i čak izlivanja otpadnih voda u tirkizno more.

Krenimo redom.

Pariz: Ajfel je precijenjen!

Mada se prilikom posjete Parizu, podrazumeva da čuvena Ajfelova kula mora da se obiđe, kao i živopisni Monmartr, nećete pogriješiti ukoliko ih zaobiđete.

Za razliku od Ajfelovog tornja sa gvozdenim gredama i prevarantima koji vrebaju turiste, Monmartr je dugo bio osvježavajuće utočište, posebno uz baziliku Sakre ker, koja se nalazi na najvišoj tački grada odakle se pruža divan pogled. Međutim, sada i Monmartr prima više posjetilaca nego sam Ajfelov toranj - više od 11 miliona.

Izvor: EUpravo zato

Jedno od najupečatljivijih pariskih naselja, prepuno kaldrmisanih uličica, punih starih kabarea i umjetnika i dom prvog pariskog bistroa, postalo je centar masovnog turizma. Lokalci su, razumije se, sve više nezadovoljni.

Fodor’s je citirao jednog mještanina koji tvrdi da je Monmartr sada "nenaseljiv", posebno zbog aktuelnih projekata "uljepšavanja" usmjerenih ka povećanju turizma, a ne mirnijem životu.

Alternativa

Zbog ogromnih gužvi, preporučujemo Belvil, jednu od najživljih četvrti Pariza, gdje ćete uživati u umjetnosti i gostoprimstvu.

Park Belvil u Parizu

Izvor: Luca Panarese/Shutterstock

Kanarska ostrva: Protesti u raju

Kanarska ostrva su se ponovo našla na Fodorovoj listi "zabranjenih" destinacija. Kao što smo pisali više puta, popularnu destinaciju su potresali veliki protesti jer su stanovnici nezadovoljni ogromnim prilivom turista.

Uprkos tome, broj posjetilaca je u prvih šest meseci 2025. porastao za 5 procenata.

Međutim, lokalci tvrde da je saobraćaj nepodnošljiv, a cene nekretnina su eksplodirale što izaziva sve češće proteste.

Alternativa

Ako želite da izbjegnete bijesne stanovnike i zakrčene ulice, preporučuje se omiljena zimska destinacija na španskoj Kosta Kalidi.

Izvor: Shutterstock

Kruzeri ugrozili mir

U svijetu sa više od 8 milijardi ljudi, nije svako ljubitelj prirode. Ne morate da budte pasionirani aktivista kako biste brinuli o osjetljivim staništima.

Tako je i sa uspavanim primorskim utočištem izvan Rima koje se nalazi na nekoliko minuta od haotičnog aerodroma Fjumičino.

Isola Sakra je mesto za one koji žele da žive mirno, daleko od turista, ali novi terminal za kruzere uništava taj san. Ogromni kompleks za kruzere je u izgradnji, a stručnjaci upozoravaju da će se tako uništiti velike površine flore i faune, a pojedine plaže biće betonirane kao da nikada nisu ni postojale.

Alternativa

Ako želite miran jednodnevni izlet iz Rima, preporučujemo Terračinu. Fodor ističe: "Ne možemo je dovoljno nahvaliti!"

Plaža u Teračini

Izvor: Shutterstock

Švajcarska alpska sela: da li je jedna "epska fotografija" vrijedna truda?

Region Jungfrau možda nije poznat svima, ali je postao ogromna turistička senzacija. Kao i u nekim prethodnim primjerima, i ovo mjesto je postalo žrtva navale posjetilaca iz svih krajeva svijeta.

Čuven po alpskim selima Grindelvald, Vengen, Lauterbrunen i Miren, ovaj skup planinskih dragulja odiše ljepotom, ali ne i planovima za održivu turističku budućnost.

Problema ima dosta, od saobraćaja, manjka smještaja do slabe održivost. Turisti i dalje dolaze u ogromnom broju.

Još gore, mnogi se kratko zadržavaju, bez realnog doprinosa ekonomiji u kojoj je 90 odsto radnih mesta vezano za turizam.

Za 2026. godinu, ova sela moraju da "danu dušom" i reorganizuju se.

Alternativa

Preporučuje se Slovenija kao pristupačnija alternativa.

Izvor: Shutterstock

Antarktik: Koliko je "kraj svijeta" ostao netaknut?

Svi žele da vide pingvine u prirodnom okruženju, ali po kojoj cijeni?

Pošto nema stanovništva, nema ni ekonomije koju treba podstaći. Naučnici tvrde da Antarktik ne bi trebalo da bude na listi destinacija koju morate da obiđete tokom svog života.

Kako su krstarenja postala trend čak i za solo putnike, broj posjetilaca godišnje prelazi 100.000.

Mali ekspedicijski brodovi su dovoljni da stvore masovni turizam, a ne samo ekoturističke ture.

Izvor: Shutterstock

Ideja je da posetioci po povratku kući budu ambasadori zaštite Antarktika, ali ako je potrebno da kročite na jedno od najosjetljivijih ekosistema na svetu da biste to postali, možda je vrijeme za novi pristup.

Alternativa

Ako volite prizore „sa druge planete“ i netaknutu prirodu, preporučujemo Farska ostrva! Nema pingvina, ali su pafini divni, stoji na platformi Fodor.

Farska Ostrva

Izvor: Shutterstock/ Andrew Mayovskyy

(EUpravo zato/Fodor)