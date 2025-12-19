logo
Lista najjeftinijih evropskih skijališta: Italijani dominiraju destinacijama

Autor Haris Krhalić Izvor Kurir
0

Skijanje odavno važi za skup sport, jer kada se saberu troškovi puta, smještaja, hrane, ski-pasova i opreme, zimski odmor lako može da dostigne i nekoliko hiljada evra.

skijanje Izvor: Shutterstock

Ipak, nova analiza pokazuje da i dalje postoje evropske destinacije na kojima se može skijati znatno povoljnije nego što se misli.

Sprovedeno je istraživanje o cijenama na čak 32 popularna evropska skijališta u devet zemalja koje Britanci najčešće posećuju tokom zime. Analizirane su destinacije u Francuskoj, Italiji, Austriji, Švajcarskoj, Andori, Bugarskoj, Norveškoj i Finskoj.

Iako na listi nema skijališta iz Srbije i Bosne i Hercegovine, podaci su korisni svima koji planiraju zimovanje u zapadnoj Evropi.

Šta je sve ulazilo u obračun

U istraživanju su upoređivane cene:

  • ski-pasova
  • iznajmljivanja ski-opreme
  • časova skijanja
  • obroka i pića na stazi

Na osnovu toga izračunat je prosječan nedjeljni trošak boravka, bez uračunatih troškova puta i hotelskog smještaja.

Najjeftinije skijalište za odrasle

Skijalište Bardonekija, na sjeverozapadu Italije, proglašeno je najpovoljnijom destinacijom za odrasle skijaše među svim analiziranim lokacijama. Iako su cijene porasle za 10,5 odsto u odnosu na prethodnu godinu, nedjeljni trošak za jednu odraslu osobu iznosi 601 funtu, odnosno oko 685 evra.

Panoramski pogled na Bardonekiju
Izvor: Shutterstock

Za četvoročlanu porodicu, boravak u Bardonekiji košta oko 1.984 funte, odnosno približno 2.259 evra, što je svrstava i među najpovoljnije opcije za porodično skijanje.

Italijani dominiraju listom povoljnih destinacija

Studija je pokazala da se italijanska skijališta masovno nalaze među najjeftinijima u Evropi. Passo Tonale, u regionu Trentino, proglašen je najpovoljnijim izborom za porodice, jer djeca mlađa od osam godina dobijaju besplatne ski-karte kada skijaju u pratnji odraslih.

Trošak nedeljnog boravka za četvoročlanu porodicu u Passo Tonaleu iznosi oko 1.797 funti, odnosno 1.955 evra.

Među deset najpovoljnijih destinacija našli su se i: Sauze, Sestriere, Cervinia, Kronplatz i La Thuile.

Najjeftinija skijališta za odrasle u 2026. godini:

Bardonecchia (Italija)

Borovec (Bugarska)

Geilo (Norveška)

Bansko (Bugarska)

Sauze (Italija)

Sestriere (Italija)

Le Corbier (Francuska)

Cervinia (Italija)

Kronplatz (Italija)

La Thuile (Italija)

Slovenija među povoljnim porodičnim opcijama

Na listi porodičnih destinacija našla se i Kranjska Gora u Sloveniji. Ova destinacija je pala sa drugog na četvrto mjesto u odnosu na prethodnu godinu, ali i dalje važi za jednu od povoljnijih opcija. Nedjeljni trošak za četvoročlanu porodicu iznosi oko 2.117 funti, odnosno približno 2.480 evra.

Najjeftinija porodična skijališta u 2026. godini:

  • Passo Tonale (Italija)
  • Bardonecchia (Italija)
  • Bansko (Bugarska)
  • Kranjska Gora (Slovenija)
  • Beitostølen (Norveška)
  • Geilo (Norveška)
  • Pyhä (Finska)
  • Arinsal (Andora)
  • Sestriere (Italija)
  • La Thuile (Italija)

Najskuplje skijaške destinacije, prema istoj analizi, i dalje se nalaze u Švajcarskoj i Austriji.

Kurir/Punkufer

