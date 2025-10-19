logo
Balans cijene i usluge: 5 pristupačnih destinacija u Evropi za ljubitelje skijanja

Balans cijene i usluge: 5 pristupačnih destinacija u Evropi za ljubitelje skijanja

Zima u Evropi se često doživljava kroz prizmu mondenskih destinacija u švajcarskim Alpima. Ipak, kontinentalni pejzaž skriva niz skijališta gdje se može uživati bez velikih troškova.

5 povoljnih evropskih destinacija za ljubitelje skijanja Izvor: Shutterstock

Ove sezone, skijališta širom Evrope čekaju početak sezone. Rastuće cijene ski-pasova posljedica su ulaganja u moderne žičare, povećanog turizma i infrastrukturalnih troškova. Ipak, mnoga skijališta nude povoljnije dnevne ski-pasove koja nude kvalitetnu uslugu i infrastrukturu na stazama različitih težina. 

Izabrane destinacije ilustruju širu sliku zimskog turizma u Evropi, balans između ekonomičnosti i funkcionalnosti.

1. Jasna, Slovačka  

Jasna je najveći ski centar u Slovačkoj, smješten na Niskim Tatrama. Njegove staze su dužine 50 km i namijenjene su skijašima svih nivoa, sa modernim liftovima i uređenom infrastrukturom. Centar nudi dnevne ski karte po cijeni od 49 do 59 evra za odrasle, a za djecu su povoljnije. Pored skijanja, moguće je i vožnja sankama, dok je iznajmljivanje opreme i ski škola takođe dostupna.

2. Kranjska Gora, Slovenija 

Kranjska Gora, smještena na tromeđi između Slovenije, Austrije i Italije, poznata je slovenačka skijaška destinacija sa 20 km uređenih staza, pogodnih za početnike. Smatra se za važan zimski centar, poznat po takmičenju za svetski kup u skijanju i skijaškim letovima na skakaonici. Dnevni ski pas za odrasle košta oko 47 evra, dok su cijene za djecu niže. Centar nudi i sankanje, snow tubing, iznajmljivanje opreme i ski škole za sve uzraste. 

3. Bardonekija, Italija 

Bardonekija je alpski ski centar u Italiji, na samo nekoliko kilometara od granice sa Francuskom. Ima oko 100 km staza, različitih težina, a dnevna karta za odrasle košta 48 evra u jeku sezone, dok za djecu iznosi 15 evra. Centar je opremljen liftovima, moguće je ići u ski školu, ali i iznajmiti opremu.


4. Zakopane, Poljska 

U podnožju Tatre, Zakopane je jedno od najpopularnijih, ali i najpovoljnijih zimskih odredišta u centralnoj Evropi. Dnevni ski-pas kreće se oko 45 do 50 evra, a u ponudi su i jeftinije karte, što dodatno olakšava planiranje budžeta. Osim skinjanja, grad ima bogatu tradiciju, drvene planinske kuće i živopisnu atmosferu - kombinaciju kulture i avanture.


5. Bansko, Bugarska 

Među skijalištima sa pristupačnim cijenama, Bansko zauzima posebno mjesto jer se nalazi u komšiluku. Dnevni ski-pas košta oko 56 evra za odrasle, a za djecu do 12 godina oko 29 evra. Zauzvrat njegovi korisnici dobijaju kabinske žičare i preko 70 km staza. Bansko godinama unazad i dalje nudi znatno povoljnije cijene od zapadnoevropskih centara iste klase.

