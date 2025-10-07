Jeftin ski-pas, hoteli povoljni: 10 najboljih skijaških destinacija u Evropi, čak dvije se nalaze u BiH

Novo istraživanje otkrilo je koje su skijaške destinacije u Evropi najbolje, a na prvom mjestu našao se Aleko na planini Vitoša u Bugarskoj.

Istraživanje, koje je sprovela kompanija za osiguranje sportova na snijegu SportsCover Direct, obuhvatilo je osam kriterijuma sa sajta skiresort.info: ukupnu cijenu dnevne ski-karte, prosječnu ocjenu, broj žičara, najvišu nadmorsku visinu, dužinu staza, prosječnu cijenu hotela i broj hotela u krugu od 10 kilometara.

Najveću težinu u ocjeni imali su prosječna zvjezdica i cijena obližnjih hotela. Odmarališta za skijanje su dobijala ocjenu do 80 poena, a prosječna ocjena iznosila je 52,9.

1. Aleko - Vitoša, Bugarska

Odmaralište Aleko proglašeno je najboljim za skijaške avanture. Osvojilo je 74,2 poena od mogućih 80 zahvaljujući lakoj dostupnosti, čak 197 hotela u blizini, razlici u visini između vrha i podnožja staze od 740 metara i pristupačnoj cijeni dnevne karte od 26 evra.

2. Straja - Rumunija

Na drugom mjestu nalazi se odmaralište Straja u okrugu Hunedoara, sa 72 poena. Dnevna karta za odrasle košta oko 25 evra, a visinska razlika iznosi 738 metara. Čak 69 odsto posjetilaca ocjenjuje staze kao "srednje teške".

3. Ravna planina - Bosna i Hercegovina

Treće mjesto zauzela je Ravna planina sa 71,8 poena. Ovo odredište omiljeno je među početnicima, jer 86 odsto staza spada u kategoriju "lakih". Dnevna ski-karta košta svega 15 evra, što ga čini pristupačnim izborom.

4. Tornik - Zlatibor, Srbija

Na četvrtom mjestu je Tornik - Zlatibor sa ocjenom 71,5. Prosječna nedjeljna cijena smještaja u jednom od 45 hotela u blizini iznosi oko 950 evra. Visinska razlika je 380 metara, a staze su ocijenjene kao "lake" (23 odsto) i "srednje teške" (60 odsto).

5. Kolašin 1450 i 1600 - Crna Gora

Peto mjesto zauzimaju Kolašin 1450 i Kolašin 1600, sa ukupno 70,1 poenom. Odmaralište ima sedam žičara, prosječnu cijenu hotela od 650 evra i dnevnu ski-kartu od 25 evra.

6. Bansko - Bugarska

Na šestom mjestu nalazi se Bansko, sa 69,8 poena. Sa 59 odsto lakih staza, idealno je za početnike. Prosječna ocjena od 4,2 zvjezdice pokazuje koliko je popularno među turistima.

7. Mali Igman - Bosna i Hercegovina

Na sedmom mjestu je Mali Igman, sa 68,9 poena. Dnevna karta za odrasle košta 21 evro, a 50 odsto staza ocjenjuje se kao "srednje teške", što ga čini odličnim izborom za iskusnije skijaše.

8. Sejuz 2000 - Gap, Francuska

Osmo mjesto zauzima Sejuz 2000 (Céüze 2000) u gradu Gap, sa 68,1 poenom. Cijena smještaja u jednom od 86 obližnjih hotela iznosi prosječno 650 evra, dok dnevna karta košta 19 evra.

9. Mavrovo - Zare Lazareski, Sjeverna Makedonija

Deveto mjesto pripalo je makedonskom odmaralištu Mavrovo - Zare Lazareski, sa 67,7 poena. Visinska razlika iznosi 623 metra, a 42 odsto posjetilaca ocjenjuje staze kao "srednje teške".

10. Alp di Gran-Ser - Francuska

Na desetom mjestu nalazi se Alp di Gran-Ser (Alpe du Grand-Serre) u mjestu La Mort, sa 67,7 poena. Najpogodnije je za početnike. Čak 65 odsto staza ocjenjuje se kao "lake".

