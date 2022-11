Interesovanje nije opalo: Zimovanje na Kopaoniku skuplje nego na Alpama

Aranžmani za zimovanja u Srbiji su poskupili za 30 odsto, a interesovanje nije opalo!

Najpopularnija skijališta širom Srbije objavila su nove cjenovnike za zimu, a aranžmani su skuplji za oko 30 odsto u odnosu na prethodnu godinu. Tako je sada u pojedinim hotelima na Kopaoniku zimovanje za dvije odrasle osobe i dvoje djece u trajanju od sedam dana skuplje nego na Alpima u Austriji i Švajcarskoj. Kako kažu turistički radnici, potražnja je ogromna i pored poskupljenja. U pojedinim skijalištima svi porodični aranžmani rasprodati su sve do marta.

Odmor od sedam dana za četvoročlanu porodicu na Kopaoniku, Zlatiboru ili Tari košta od najmanje 207 evra za privatni smještaj do čak 4.800 evra za odmor u hotelu. Hotelski smještaj je u pojedinim odmaralištima toliko skup da dostiže ili premašuje cijene najpoznatijih svjetskih skijališta u Švajcarskoj, Austriji i Italiji. Na sve to treba dodati i cijenu ski pasa, koja za sedam dana, u zavisnosti od planine, prema sadašnjim cijenama, košta od 90 do 164 evra.

Najskuplje zimovanje

Najskuplje zimovanje ove zime biće na Kopaoniku. Za šest noćenja u ovom poznatom skijaškom centru dvije osobe sa djecom u privatnom apartmanu treba da izdvoje od 360 do 720 evra, a za hotelski smještaj cijena ide do 4.800 evra. Nešto povoljnije možete proći ako zimujete na Zlatiboru. Za apartman u centru Zlatibora za dvije osobe treba izdvojiti od 230 do 480 evra za šest noćenja. Ukoliko se odlučite za hotelski smještaj za dvije osobe, cijena aranžmana je od 690 do skoro 2.500 evra. Ali da poskupljenje ne utiče na interesovanje građana za odmor na planinama, potvrđuje Goran Karadžić, v. d. direktora JP "Stara planina - SP RESORT". On kaže za Informer da su im aranžmani odmah po objavljivanju novih cjenovnika gotovo planuli.

"Interesovanje za predstojeću zimu je već ogromno, tako da mi već imamo liste čekanja. Prvog dana kad smo objavili cjenovnik, što je bilo 1. oktobra, prodati su nam svi porodični apartmani, i to do kraja marta. Uostalom smještaju ima još malo mjesta za Novu godinu i januar. Velika je potražnja za mart i početak aprila, kada idu pravi ljubitelji skijanja" kaže Karadžić.

On dodaje da se, u zavisnosti od usluge koju gost odabere, menja i cijena. "U cijenu aranžmana uračunati su igraonica za djecu, bazen, đakuzi, teretana, rekreacije poput bilijara, stonog tenisa i tinejdž kluba. Takođe, ove godine se nastavlja tradicija da su za djecu uzrasta od četiri do 10 godina besplatni ski-škola, ski-pas i oprema za skijanje za minimalan boravak od sedam noći", napominje Karadžić.

Već sve planulo

I Vladimir Živanović, direktor Turističke organizacije Zlatibor, kaže da je ova planina izuzetno popularna među turistima i ljubiteljima skijanja. "I pored ekonomske krize, očekujemo da zimska sezona bude i bolja nego prethodna, kada je u jeku sezone bilo i 30.000 gostiju. Već imamo dosta rezervacija za decembar početak januara, kada je školski raspust", kaže Živanović.

Kako su rekli u jednom privatnom smještaju na Tari, i oni su morali da podignu cijenu u odnosu na prethodnu godinu, ali interesovanje je veliko. "Za sada smo popunjeni za kraj decembra i početak januara, a za dalje ćemo vidjeti. Smještaj je morao da poskupi jer su poskupili energenti, ali po sadašnjem interesovanju, djeluje da će i ova sezona biti dobra", navodi vlasnik ovog smještaja.

Cijene zimovanja u Srbiji

Kopaonik: Hotelski smještaj sa doručkom i večerom od 1.540 do 4.800, Zakup apartmana od 360 do 720

Zlatibor: Hotelski smještaj sa doručkom i večerom od 720 do 2.615, Zakup apartmana od 230 do 483

Stara planina: Hotelski smještaj ol-inkluziv lajt 2.190, Zakup apartmana od 247 do 624

Tara: Hotelski smještaj sa doručkom od 545 do 686, Zakup apartmana od 207 do 345

*cijene su za 6 noćenja/7 dana za dvije odrasle osobe i dva djeteta, izražene u evrima

Cijene zimovanja u inostranstvu

Austrija, Bad Klajnkirhajm: Hotelski smještaj sa doručkom i večerom od 3.768 do 4.562, Zakup apartmana od 463 do 640

Bugarska, Bansko: Hotelski smještaj sa doručkom od 820 do 2.050

Bugarska, Borovec: Hotelski smještaj sa doručkom od 777 do 2.179

Francuska, Val Torens: Hotelski smještaj sa doručkom od 1.200 do 3.896, Zakup apartmana od 1.000 do 1.800

Italija, Kortina d'Ampeco: Hotelski smještaj sa doručkom i večerom od 2.820 do 5.200

Italija, Livinjo: Zakup apartmana od 1.600 do 2.000

Švajcarska, Sent Moric: Hotelski smještaj sa doručkom od 2.589 do 4.811

Švajcarska, Vengen: Zakup apartmana od 1.289 do 1.800

*cijene su za 6 noćenja/7 dana za dvije odrasle osobe i dva djeteta, izražene u evrima

