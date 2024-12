Jahorina otvara zimsku sezonu 12. decembra: Skijaše čekaju 54 km uređenih staza, koncerti...

Olimpijski centar "Jahorina" 12. decembra zvanično započinje zimsku sezonu, u koju ulazi sa 54 kilometra uređenih skijaških staza, a za noćno skijanje pripremljeno je 12 kilometara osvijetljenih staza.

Izvor: Brankica Spasenić, mondo.ba

Olimpijski centar je za sve posjetioce na otvaranju sezone pripremio i specijalne ponude.

Paket-aranžmani uključuju smještaj sa doručkom i ski-karte, a dostupni su po povoljnim cijenama, odnosno četvorodnevni boravak sa ski-kartom je 207 evra po osobi, trodnevni 157 evra, a dvodnevni paket košta 107 evra.

Zvanična zimska sezona na olimpijskoj planini počeće uz spektakularan zabavni sadržaj i muzički program.

Posjetioce će tokom tri večeri zabavljati regionalne zvijezde Jelena Karleuša, Milica Todorović i Tanja Savić, a koncerti će biti održani u apart-hotelu "Vučko".

Nakon koncerata, u Olimpijskom baru, 12. i 14. decembra, posjetioci će uživati u nastupu "Bajka benda", dok će Nenad Blizanac zabavljati goste 13. decembra.

"Jahorina u novu sezonu ulazi sa značajnim infrastrukturnim unapređenjima. Instaliran je novi ski-lift koji povezuje staze `Trnovo` i `Poljice`, kapaciteta 1.200 skijaša na čas, što omogućava bržu i jednostavniju vožnju", ističu iz Olimpijskog centra.

Staze su, kako navode, proširene dodatnim rutama, uključujući nove skijaške pravce i vezne puteve, čime će znatno biti smanjena gužva i povećana bezbjednost na planini.

Izvor: SRNA/Nataša Čeremidžić

Posebna pažnja posvećena je najmlađima, pa je tako izgrađen i četvrti dječiji poligon sa pokretnom trakom dužine 52 metra. Poligon je, kažu u Centru, idealan za početnike i porodice.

Poligon se nalazi u neposrednoj blizini smještajnih kapaciteta, što predstavlja dodatnu udobnost za sve posjetioce.

"Ljubitelji noćnog skijanja mogu uživati u proširenim osvijetljenim stazama koje povezuju `Novak Đoković` i `Praču`, koje sada zadovoljavaju najviše FIS standarde", navode iz Olimpijskog centra "Jahorina".

Na polaznoj stanici gondole "Poljice" postavljeni su moderni ski-depoi, ormarići za skladištenje i sušenje skijaške opreme.

Skijaške staze opremljene su modernim sistemom za osnježavanje, koji će raditi kada god budu dozvoljavali vremenski uslovi.

Tokom zimske sezone posjetioci će moći da iskoriste i promotivne periode sa značajnim popustima, i to od 12. do 18. decembra 50 odsto, od 19. do 22. decembra 30 odsto, od 23. do 26. januara 20 odsto i od 13. do 16. marta 30 odsto popusta.

Pored atraktivnih ponuda, iz Olimpijskog centra ističu da nastavljaju sa širenjem međunarodne saradnje.

Podsjećaju na nedavno potpisani ugovor sa Udruženjem slovenačkih skijališta, čime je sezonski ski-pas sa Jahorine postao još vredniji.

Prema ugovoru, vlasnici sezonskog ski-pasa sa Jahorine moći će tri dana da skijaju u svim ski-centrima Slovenije, dok će oni sa slovenačkim sezonskim ski-pasom uživati u trodnevnom skijanju na Jahorini.

"Ovaj korak dodatno potvrđuje viziju `Jedan region, jedno tržište, jedan ski-pas!` i širenje saradnje Jahorine sa regionalnim centrima", ističu iz Olimpijskog centra.

Osim Slovenije, napominju, Jahorina već ima uspješnu saradnju sa skijalištima "Sinaja" u Rumuniji i "Mavrovo" u Sjevernoj Makedoniji, te skijalištima u Crnoj Gori, stvarajući jedinstvenu turističku ponudu za skijaše širom regiona.

(Srna)