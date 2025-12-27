logo
Na visini od 105 km iskusila bestežinsko stanje: Prva osoba koja u invalidskim kolicima bila na ivici svemira

Na visini od 105 km iskusila bestežinsko stanje: Prva osoba koja u invalidskim kolicima bila na ivici svemira

Autor N.D. Izvor Eupravozato
0

Jedna mlada inženjerka je krenula na let koji mnogi smatraju istorijskim.

Osoba u invalidskim kolicima bila u svemiru Izvor: YouTube/APT

Mihaela Benthaus, 33-godišnja inženjerka iz Njemačke, nalazila se u sred pustinje, svuda oko nje nalazi se nepregledna ravnica. Dok se svjetlost na horizontu rađa, njena invalidska kolica - već 7 godina nerazdvojni prijatelj, trucka se po neravnoj površini. Došao je dan koji je čekala.

Pogled joj pada na obrise rakete po imenu New Shepard, zajedno sa još pet putnika, ukrcava se sa ciljem da postane prva osoba koja koristi invalidska kolica - na ivici svemira, ina tren iskusi bestežinsko stanje. Iako će ova avantura trajati samo deset minuta, za Mihaelu ovo predstavlja ostvarenje sna.

Odjednom, čuje se odbrojavanje, tehničari vrše poslednje provjere. Tri, dva, jedan i motori se pokreću, a tone metala sa nevjerovatnom lakoćom se odvajaju od tla pustinje. Već sljedećeg trenutka New Shepard probija atmosferu, a Mihaela granice nezamislivog.

Prvi paraplegičar u svemiru

Mihaela Benthaus, mlada inženjerka vazduhoplovstva, postala je prva osoba koja koristi kolica i koja je otputovala u svemir. Tokom suborbitalnog leta kompanije Blue Origin, raketom New Shepard, ona se otisnula sa tla planete Zemlje iz Teksasa 20. decembra 2025.godine. Let je trajao oko 10 minuta.

Ona je prije sedam godina nakon nesreće na biciklu zadobila povredu kičmene moždine i od tada koristi kolica. Uprkos tome, nastavila je školovanje i danas radi za Evropsku svemirsku agenciju. U subotu je ostvarila i svoj san da ode u svemir.

Na letu je bila u društvu još petoro putnika, a letjelica je prešla granicu svemira poznatu kao Karmanova linija, omogućivši joj kratko stanje bestežinskog osjećaja i pogled na "zakrivljenu Zemlju". Prema sopstvenim rečima na visini od 105 km, pokušala je da uživa što više i sve vrijeme se smijala.

Karmanova linija je visina koju je odredila Međunarodna vazduhoplovna federacija, kao granicu između Zemljine atmosfere i svemira - avioni iznad ove visine ne mogu da lete.

Kompanija Blue Origin nije morala da pravi velike promjene da bi joj omogućila let, dodali su rampu za pristup od ulaza u letjelicu do sjedišta i specijalne podloge nakon sletanja.

Poslije leta, Mihaela je izjavila da je to "najbolje iskustvo ikada" i poručila da nikada ne treba odustajati od svojih snova: "Zaista se nadam da ovo otvara vrata ljudima poput mene, i  da sam ja samo početak."

Izvor: Gardijan

Tagovi

svemir putovanja osobe sa invaliditetom

