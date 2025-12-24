logo
Rusija planira nuklearnu elektranu na Mjesecu: Zemljin satelit postaje svemirska baza

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Rusija planira da postavi nuklearnu elektranu na Mjesec do 2036. godine kako bi podržala svoj lunarni program i zajedničku rusko-kinesku istraživačku stanicu.

Rusi planiraju postavku nuklearne elektrane na Mjesecu Izvor: Shutterstock

Rusija planira da u narednoj deceniji postavi nuklearnu elektranu na Mjesec kako bi snabdijevala svoj lunarni svemirski program i zajedničku rusko-kinesku istraživačku stanicu, dok velike sile žure da istraže jedini Zemljin prirodni satelit.

Otkako je sovjetski kosmonaut Jurij Gagarin 1961. godine postao prvi čovjek koji je otišao u svemir, Rusija se ponosi kao vodeća sila u istraživanju svemira, ali je posljednjih decenija zaostajala za Sjedinjenim Američkim Državama i sve više za Kinom.

Ambicije Rusije pretrpjele su težak udarac u avgustu 2023. kada se njena bespilotna misija Luna-25 srušila prilikom pokušaja slijetanja na površinu Mjeseca, dok je Ilon Mask revolucionisao lansiranje svemirskih letjelica, što je nekada bila specijalnost Rusije.

Istražiće i Veneru

Ruska državna svemirska korporacija Roskosmos saopštila je da planira da izgradi lunarnu elektranu do 2036. godine i da je u tu svrhu potpisala ugovor sa vazduhoplovnom kompanijom Lavočkin Association. Roskosmos je naveo da će svrha elektrane biti napajanje ruskog lunarnog programa, uključujući rovere, opservatoriju i infrastrukturu zajedničke rusko-kineske Međunarodne lunarno-istraživačke stanice.

"Projekt je važan korak ka stvaranju trajno funkcionalne naučne lunarno-istraživačke stanice i prelasku sa jednokratnih misija na dugoročni program istraživanja Mjeseca", rekao je Roskosmos, prenosi Index.

On nije izričito naveo da će elektrana biti nuklearna, ali je rekao da među učesnicima projekta učestvuju ruska državna nuklearna korporacija Rosatom i Kurčatovljev institut, vodeći ruski institut za nuklearna istraživanja.

Šef Roskosmosa Dmitrij Bakanov izjavio je u junu da je jedan od ciljeva korporacije postavljanje nuklearne elektrane na Mjesec i istraživanje Venere, koja je poznata kao Zemljina "sestrinska" planeta.

Tagovi

mjesec nuklearna elektrana Rusija svemir

