Prvi od tri ove godine: Supermjesec obasjao nebo širom svijeta (FOTO)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
0

Ljudi širom svijeta ove nedjelje mogu da vide Supermjesec - Mjesec koji u tački svoje orbite najbližoj Zemlji izgleda krupnije i blistavije.

Supermjesec u oktobru Izvor: Roslan RAHMAN / AFP / Profimedia

Ovaj oktobarski pun Mjesec poznat je kao Lovački Mjesec, jer je to prvi pun mjesec u oktobru.

Naziv podsjeća na istorijske pripreme za zimu na sjevernoj hemisferi, gdje su ljudi u ovom periodu tradicionalno lovili i konzervirali meso, navodi Bi-Bi-Si.

Takođe se naziva i Žetveni Mjesec, jer je ova pojava povezana sa krajem perioda žetve, kada pun mjesec izlazi najbliže jesenjoj ravnodnevici - 22. septembra, a farmeri su tradicionalno koristili mjesečinu da sakupljaju požnjevene usjeve u večernjim satima.

Oktobarski supermjesec je prvi od tri ove godine. Dešava se kada je pun mjesec bliži Zemlji u svojoj orbiti. To čini da mjesec izgleda do 14 puta veći i 30 puta svjetliji od najslabijeg mjeseca u godini, po podacima NASA-e.

Ta suptilna razlika dešava se nekoliko puta godišnje, ponekad se poklapa s drugim astronomskim događajima poput pomračenja mjeseca.

Supermjesec može da vidi svako na svijetu bez posebne opreme, ako vremenski uslovi dozvole. 

Najbliži supermjesec ove godine očekuje se u novembru, a zatim još jedan u decembru.

Spektakli se nastavljaju i 2026. godine s dva pomračenja mjeseca, totalnim pomračenjem koje će biti vidljivo širom Sjeverne Amerike, Azije i Australije u martu i djelimičnim pomračenjem u avgustu koje će se vidjeti u Americi, Africi i Evropi, prenosi AP.

(Mondo)

mjesec

mjesec

