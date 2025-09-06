Pomračenje Mjeseca 7. septembra: Evo kako će najduži fenomen decenije uticati na 4 horoskopska znaka

Potpuno pomračenje Mjeseca 7. septembra 2025 i najduži krvavi ili kukuruzni Mjesec posljednje decenije otkriva vaše najdublje emocije.

Izvor: Shutterstock

Prema predviđanjima horoskopa, u noći između 7. i 8. septembra 2025. godine na nebu će se dogoditi spektakularan astronomski događaj - potpuno pomračenje Mjeseca. Ovo je drugo potpuno pomračenje Mjeseca u 2025, ali će biti najduže posljednjih godina. Mjesec će dobiti karakterističnu crvenkastu nijansu, zbog čega se takvo pomračenje često naziva krvavi Mjesec.

Neobičan nebeski fenomen

Ovo pomračenje Mjeseca 2025. biće poseban događaj. Trajaće više od pet časova, a skoro čas i po Mjesec će biti potpuno uronjen u Zemljinu sjenku. Ovaj lunarni fenomen je poznat i kao krvavi ili kukuruzni Mjesec zbog karakteristične boje nebeskog tijela. Boja se pojavljuje usljed atmosferskog prelamanja sunčevih zraka.

Potpuno pomračenje Mjeseca počeće kasno uveče 7. i završiće se rano ujutru 8. septembra. Čitavo pomračenje trajaće 5 časova i 27 minuta, a totalna faza, kada je Mjesec potpuno skriven u Zemljinoj sjenci, trajaće oko 1 čas i 22 minuta. To čini pomračenje 7. septembra 2025. jednim od najdužih u ovoj deceniji. Za mnoge ljude na planeti ovo je šansa da vide rijetku i fascinantnu sliku na nebu bez ikakve posebne opreme.

Tokom potpunog pomračenja Zemlja se nalazi između Sunca i Mjeseca, potpuno blokirajući Mjesec od direktne sunčeve svjetlosti. Mjesec ne nestaje sa neba, već poprima zloslutnu crvenu nijansu.

Pomračenje će biti vidljivo u većem dijelu istočne Evrope, širom centralne i južne Azije, kao i u Africi i Australiji. Dio pomračenja biće vidljiv i u nekim zemljama južne Evrope, gdje će početi nakon izlaska Mjeseca. Ovaj događaj, nažalost, ostaće van vidokruga, jer će se desiti tokom dana po lokalnom vremenu.

Kako pomračenje Mjeseca utiče na osobu?

Sa naučne tačke gledišta, pomračenje Mjeseca ni na koji način ne utiče na ljudsko zdravlje ili blagostanje. To je apsolutno bezbjedan i potpuno prirodan fenomen. Međutim, u kulturi i astrologiji mu se pridaje poseban značaj.

Mnogi ljudi primjećuju da se u takvim noćima emocije pojačavaju, anksioznost se povećava ili se javlja nesanica. Astrolozi vjeruju da pun Mjesec, a posebno njegovo pomračenje, mogu izazvati unutrašnje sukobe, otkriti skrivena osjećanja i postati trenutak lične promjene.

Vjeruje se da je ovo vrijeme dobro za završetak starih poslova i preispitivanje prošlosti.

A šta kažu astrolozi?

Pun Mjesec je uvijek snažan astrološki period, vrhunac energetske aktivnosti, kada emocije i skriveni procesi izlaze na površinu.

Događaji tokom ovog perioda često prkose logičkom objašnjenju, a sukobi mogu nastati bukvalno niotkuda.

Vaš glavni zadatak je da ne podlegnete opštoj napetosti i da ne trošite dragocjenu mentalnu energiju na sitnice. Umjesto aktivnih akcija i traženja odgovora spolja, astrolozi savjetuju da se okrenete ka unutra.

Ovo je vrijeme za svjesno posmatranje, prihvatanje i transformaciju sopstvenih osjećanja, a ne za izgovore i bjekstvo od stvarnosti. Astrolozi savjetima pomažu da ovu lunarnu fazu dočekate u stanju pripravnosti, ali bez muke.

Na ovaj pun Mjesec, potrebno je čekati energiju, ne treba je tražiti, a ako stalno tražite, možete izgubiti posljednju snagu - 7. septembar je emocionalno težak dan, koji će za mnoge biti neobjašnjiv u smislu sukoba. Zašto ne percipiram informacije? Zašto ne želim da razumijem druge ljude? Zašto me svako kršenje planova može naljutiti?

Mjesec u opoziciji sa Merkurom 7. septembra - mnogo energije može se potrošiti na razgovore, dogovore i diskusije o bilo kojoj temi. A zašto ste komunicirali, može ostati nepoznato; zašto niste uspjeli da postignete dogovor - ovo pitanje može ostati otvoreno za vas.

Možemo iskriviti informacije pod uticajem emocija, anksioznost, briga i nervoza se povećavaju, a svijest vas može vratiti u prošlost. Ali sada ste naoružani i upozoreni.

Čim poželite da vičete na nekoga ili da se vratite prošlim osjećanjima, odmah se uštipnite i recite: "Mogu sam da sredim situaciju ako budem pažljiv na svoje emocije." Emocije mogu proizaći iz nervne napetosti, a ako želite da plačete, nemojte se uzdržavati.

A koja 4 znaka će izludjeti pomračenje krvavog Mjeseca

Ribe, Bik, Djevica i Škorpije mogu se osjećati najteže tokom ovog punog Mjeseca. Zapamtite da su vaše emocije pokazatelj vašeg unutrašnjeg stanja. Pun Mjesec ne može izazvati negativnu percepciju svega oko vas ako ste prije toga bili mirni u sebi. Ne bi trebalo da utopite svoje emocije alkoholom. Pokušajte da se jednostavno opustite, razgovarajte o svim svojim nevoljama i iskustvima. Ne skrivajte se od svojih osjećanja.

Bik

Bik bi trebalo da pronađe istomišljenika i osobu blisku po duhu, sa kojom će biti lakše razgovarati i ispričati o svojim planovima, koji već počinju da ih brinu.

Djevice

Okrenućete se partneru - trenutno vam snažno rame i čvrst oslonac mogu dati osjećaj snage i pouzdanosti. Partner je glavna tema ovog punog Mjeseca za vas, tako da negodovanja i razgovori sa samim sobom neće dovesti do rješavanja problema u vezi. Čak i u poslovnim odnosima morate biti otvoreni i iskreni.

Škorpija

Ljubav može donijeti i bol i prava, intenzivna osjećanja; koliko su iskrena zavisiće od vas. Ne bojte se da govorite o tome šta se dešava u vama, jer biti otvoren prema svojim osjećanjima ne znači biti ranjiv. Mnogim Škorpijama će biti povrijeđena osjećanja, i sa tim će se takođe morati nositi. Ako vas neko povrijedi, onda bi taj neko trebalo da zna da trenutno niste srećni.

Ribe

Trebalo bi da vodite računa o svom stavu prema sebi. Nikada ne treba da se sažaljevate, jer dobro znate da sve u čemu ne uspijevate dolazi od vas. Tokom punog Mjeseca nećete morati nikoga da krivite, jer ćete vidjeti da je upravo vaša energija ta koja možda stoji iza svih tih grešaka i neuspjeha. Saberite se, zapišite sve svoje zadatke za ovaj mjesec i ni pod kojim okolnostima ne odstupajte od svog rasporeda. Sažaljevanje je nepoželjno.

Test emocionalne zrelosti

Ovaj pun Mjesec izaziva sve nas i testiraće našu emocionalnu zrelost i svijest. Ključ harmonije ovih dana nije u borbi protiv okolnosti, već u prihvatanju i pravilnom upravljanju svojom unutrašnjom energijom.

Umjesto da tražite nekoga koga ćete kriviti ili pokušavate da doprete do nekoga ko nije spreman da vas sluša, fokusirajte se na dijalog sa sobom. Priznajte svoja osjećanja bez straha ili osuđivanja. Oslobodite ih se na bezbjedan način i potencijalnu krizu ćete pretvoriti u priliku za rast.

Zapamtite, Mjesec samo otkriva ono što je već unutra; on nije izvor problema, već moćan projektor. Prođite kroz ovaj period sa mudrošću i izaći ćete iz njega obnovljeni i jači!