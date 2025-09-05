logo
Stiže ljubav za 3 znaka horoskopa: Septembar 2025. donosi iznenadno poznanstvo

Stiže ljubav za 3 znaka horoskopa: Septembar 2025. donosi iznenadno poznanstvo

Autor Tamara Veličković
0

Astrologija otkriva koji znacima horoskopa septembar 2025. donosi dozu nježnosti.

3 znaka horoskopa čeka ljubav u septembru 2025 Izvor: Cinemanikor/Shutterstock

U septembru 2025. godine, tri znaka horoskopa dočekaće duboku ljubav. Tranzit 5. septembra, Mjesec u opoziciji sa Venerom, poznat je po tome što budi emocije, pa se pripremite za dan ispunjen svim nijansama osjećanja. Razmišljajte o tome šta vam je najvažnije u odnosima i otkrijte šta je potrebno da biste se povezali još dublje.

Evo kome sledi ljubav u septemrbu 2025:

RAK

Mjesec u opoziciji sa Venerom duboko dotiče vaše srce, dragi Rakovi. Velike su šanse da ćete današnji dan pamtiti dugo. Možda ćete se osjećati još bliže nekome ko vam je već važan ili ćete otkriti iznenadnu iskru interesa prema novoj osobi. Ovaj tranzit donosi nježnost koja vam daje sigurnost da se otvorite. Za vas je ranjivost prirodna, ali nosi i rizik, pa ponekad od nje odustajete. Ipak, kada osjetite pravo povezivanje, znaćete da se stvari odvijaju kako treba. Ljubav nije daleko. Zapravo, ona je već tu i čeka da je prihvatite.

LAV

Vi ste iskreni kada je u pitanju potreba za ljubavlju i nežnošću, dragi Lavovi, a ovog 5. septembra te potrebe biće ispunjene. U vašem životu postoji osoba koju ste čekali, a sada se čini da dolazi, donoseći vam srce puno ljubavi. Tranzit Mjeseca naspram Venere umije da pokaže kako izgleda život bez ljubavi, ali baš danas ćete jasno videti da to nije vaš put. Ipak, da biste dobili ono što želite, potrebno je da budete otvoreni da to i primite. Ovaj dan pruža vam potvrdu da je u ljubavi i odnosima sve na pravom mjestu. Stvari idu uzlaznom putanjom, uživajte u životu!

DJEVICA

Za vas, Djevice, tranzit Meseca naspram Venere omekšava vašu prirodnu opreznost. Dana 5. septembra mogli biste da primijetite da se neko posebno trudi da vam pokaže koliko mu značite. Nežnost koju primate deluje iskreno, a to vas podstiče da se otvorite, što je i suština ovog dana. Ovaj tranzit govori o tome da poverujete kako ljubav može da bude i pouzdana i ispunjavajuća.

