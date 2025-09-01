5 najsrećnijih znakova od 1. septembra 2025: Nikad bolja prognoza horoskopa za ovu nedjelju

Astrologija otkriva koje znake horoskopa čekaju uspjesi od 1. do 7. septembra 2025. godine!

Izvor: Shutterstock/Neirfy

U periodu od 1. do 7. septembra 2025. godine, pet znakova horoskopa očekuju najljepše prognoze. Mjesec u Jarcu i Merkur u Djevici na početku nedjelje pokazuju da su vam za uspjeh potrebni praktični planovi. Ovo je trenutak da budete realni kada je riječ o ciljevima. Zatim, 4. septembra Mesec u Vodoliji unosi lakoću i pomaže vam da uživate u prijateljstvima i zajednici.

Uran kreće retrogradno 6. septembra, a istog dana dešava se i pomračenje Mjeseca u Ribama. Sve promjene koje donosi ovaj mjesec, podsjećaju vas da morate da znate šta želite i budite spremni da se borite za to. Pet znakova posebno će osjetiti ovu energiju, otkrivajući dublje slojeve sebe i snagu uticaja pomračenja. Generalno, svi će profitirati od tranzita ove nedelje jer vas guraju ka uspjehu i uče da više cijenite sebe.

1. BIK

Energija pomračenja pomaže vam da rešavate odnose, a najprije onaj koji imate sa sobom. Sezona Djevice vas podsjeća da je važno da stavite sebe na prvo mjesto, to je put ka uspjehu. Samopouzdanje je ključno. Mjesec u Jarcu daje vam stabilnu osnovu za ciljeve, a kada pređe u Vodoliju, dobijate priliku da djelujete i približite se željenom, pod uslovom da imate jasan plan.

Ova nedjelja uči vas kako da prepoznate svoju vrijednost i snagu. Pomračenje u Ribama naglašava značaj iskrenih veza. Naučite da prihvatite pomoć drugih i vjerujte u ono što možete da postignete. Nemojte da izgubite vjeru u sebe, dragi Bikovi.

2. JARAC

Pred vama je zanimljiva nedjelja, jer vas pomračenje uči da shvatite vrijednost ljubavi i povezanosti. Fokus stavite na vrijeme provedeno sa dragim ljudima. Nemojte sve trošiti na posao, dopustite sebi trenutke uživanja i zabave. Možda ćete osjećati strah, posebno jer je Saturn ponovo u Ribama.

Ipak, hrabrost koju donosi tranzit Saturna kroz Ovna, pokazuje vam da možete da pobedite. Mjesec u vašem znaku naglašava vaše najbolje osobine, dok pomračenje u Ribama osvežava vaše razmišljanje i pomaže vam da se oslobodite kreativne blokade. Prepustite se hobijima, oni su odličan način da smanjite stres. Ne sputavajte sebe, Jarčevi.

3. ŠKORPIJA

Pomračenje u Ribama vraća vas hobijima koji donose radost i obnovu energije. Tema nedjelje je isceljenje starih emotivnih rana. Zahvaljujući energiji Jarca, moći ćete da obradite emocije dok Mjesec pravi opoziciju sa Jupiterom. Biće ovo intenzivan i emotivan tranzit koji kulminira tokom pomračenja. Mjesec u Vodoliji podsjeća vas da učite iz prošlih iskustava.

Dom će vam biti izvor snage i mjesto gde punite baterije. Okupite prijatelje i porodicu ili uživajte u opuštanju kod kuće. Energija pomračenja donosi osjećaj novog početka u ljubavi i odnosima. Ovo je trenutak da zatvorite stara poglavlja i krenete napred. Ne dozvolite prošlosti da vas sputava, Škorpije.

4. RAK

Očekuje vas mnogo lijepih prilika. Jupiter je i dalje u vašem znaku, a Venera pozitivno utiče na finansije. Pomračenje u Ribama 6. septembra donosi značajne promjene u vašem obrazovanju ili profesionalnom razvoju. Nalazite se u fazi evolucije koja vas vodi ka vrhu. Ništa vas sada ne može zaustaviti, a ova nedelja pokazuje da ono što ste davno posijali, konačno počinje da raste.

Mjesec u Jarcu i Vodoliji stavlja fokus na odnose. Otvorite se za novu ljubav, zatvorite stare cikluse i gradite ono što želite sa partnerom. Ako ste slobodni, nemojte zatvarati srce, a ako ste u vezi, unesite više pažnje i radosti u svoj odnos.

5. VODOLIJA

Pred vama je introspektivna nedjelja koja donosi odgovore koje ste tražili. Mjesec u Jarcu vas podseća na vašu vrijednost, a kada pređe u vaš znak, osjećaćete se snažnije i vođeno ka novom pravcu. Tokom pomračenja u Ribama 6. septembra, povezujete se sa intuicijom.

Pomračenje donosi i novu energiju u polje finansija i otvara prostor za ideje koje mogu da oboljšaju vašu stabilnost. Venera u Lavu osvetljava vaše odnose i donosi jveru u ljubav. Iznenadite partnera romantičnim izlaskom, a ako ste slobodni, vrijeme provedeno sa prijateljima doneće vam posebno uzbuđenje. Ne plašite se novih poznanstava i povezivanja. Otvorite se za živu energiju i potencijal koji vas čeka, Vodolije.

(MONDO)