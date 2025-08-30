3 znaka horoskopa slave prvu nedjelju septembra 2025: Dramatični preokret i neočekivano pomirenje u ljubavi

Astrologija otkriva koje znake horoskopa čeka poboljšanje veza do 7. septembra 2025. godine!

Do 7. septembra 2025. godine, tri znaka horoskopa osjetiće poboljšanje u svojim vezama. Nedjelja počinje retrogradnim Saturnom koji se vraća u Ribe u ponedeljak, 1. septembra. Saturn predstavlja karmičke lekcije i božansko vreme, a u Ribama preuzima teme duhovnosti, nade i ljubavi.

Povratak Saturna u Ribe označava vrijeme ispunjenja, jer ste vođeni da dovršite ono što je započeto 2023. godine kada je Saturn prvi put ušao u ovaj mistični vodeni znak. Ovo je ujedno i period nagrada, jer Saturn poslednji put prolazi kroz Ribe i pokazuje vam zašto je sve vrijedjelo. Kada Merkur uđe u Djevicu, znak suprotan Ribama, u utorak, 2. septembra, dobijate logiku i praktičnost da razumete šta je potrebno da biste ostvarili svoje snove.

Sezona pomračenja poznata je po neočekivanim događajima i promenama u vašem životnom putu, ali donosi i magiju. To će se snažno osetiti u sredu, 3. septembra, kada Jupiter u Raku napravi spoj sa Severnim čvorom u Ribama. Severni čvor u Ribama predstavlja vašu sudbinu, a sa predstojećim Mesečevim pomračenjem u ovom eteričnom vodenom znaku u nedelju, 7. septembra, ulazite u pravi portal magije.

Dramatični preokreti, neočekivana pomirenja i nove prilike učiniće da osjećate kako je univerzum konačno na vašoj strani. Ovo će se dodatno pojačati kada Uran započne retrogradno kretanje u Blizancima u subotu, 6. septembra, donoseći promjene koje stižu u pravom trenutku i vode vas tamo gde je oduvek i trebalo da budete.

1. DJEVICA

Iskoristite ono što ste već izgradili, drage Device. Retrogradni Saturn se vraća u Ribe u ponedeljak, 1. septembra, označavajući važan period u vašem životu. Saturn predstavlja strukturu, temelje i odgovornost. U Ribama to znači da svojim vezama pristupate sa većom zrelošću. Ribe ipak donose i duhovnost, isceljenje i predanost, pa ste možda morali da naučite da nije važna vaša lična kontrola, već plan univerzuma.

Saturn će biti u Ribama od 1. septembra do 13. februara 2026, nakon što krene direktno 27. novembra. To je vreme da uberete plodove svog truda i rešite sve zaostale probleme, jer sledeća prilika neće doći narednih trideset godina.

Iako se o izazovima Saturna najčešće priča, ako čeznete za vezivanjem i brakom, sada je vaše vrijeme sreće. Ono što Saturn spoji, ostaje zauvijek. Da, možda dolazi uz lekcije i izazove, ali traje zauvijek. Ako planirate vjenčanje do februara 2026, znajte da je to ljubav koja će trajati. Prepustite se vezi potpuno i uživajte.

2. ŠKORPIJA

Iskoristite nove početke, drage Škorpije. U srijedu, 3. septembra, Jupiter u Raku pravi snažan spoj sa Sjevernim čvorom u Ribama, donoseći nove romantične mogućnosti i početak uzbudljive ere u vašem životu. Ovaj uticaj dodatno će se pojačati pomračenjem 7. septembra. To je trenutak da preduzmete akciju i iskoristite prilike koje se otvaraju pred vama.

Jupiter je planeta sreće, a u spoju sa Severnim čvorom daje vam šansu da prigrlite svoju sudbinu. Kako Jupiter donosi sreću, a Severni čvor utiče na vaše veze, ovo je trenutak da rizikujete i prihvatite novi početak.

Možda ste sumnjali da je večna ljubav namijenjena vama, ali univerzum zna istinu. To ne znači da ćete je pronaći tamo gde očekujete. Budite otvoreni za putovanja, selidbe ili studije u inostranstvu, jer spoj Jupitera i Severnog čvora pokazuje da ljubav možete da pronađete dok istražujete svijet. Ovaj romantični zaokret doneće vam i vezu o kojoj ste sanjali i život kakav ste oduvijek željeli.

3. RIBE

Recite šta osjećate, ali ne zaboravite na detalje, drage Ribe. Ulazite u magičnu i neočekivanu nedelju. Ovo je jedan od najsrećnijih perioda 2025. godine, jer se Jupiter spaja sa Severnim čvorom u Ribama, uz pomračenje baš u vašem znaku. Ipak, upravo Merkur koji prelazi u Djevicu, donosi najveću romantičnu korist.

Osjećaćete se snažno u ovom periodu, jer će vaša povezanost sa sobom biti pojačana. To vam donosi vjeru, a tamo gdje je vjera, tu je i spremnost na rizik. Ljubav možda nije bila u centru vaše pažnje u poslednje vreme, ali sada dolazi do preokreta. Morate da se otvorite srcem i kažete šta osjećate, da biste konačno primili ljubav koju ste uvijek davali drugima.

Merkur će biti u Devici od 2. do 18. septembra i pomoći će vam da izrazite osjećanja i razgovarate o detaljima zajedničkog života sa partnerom. Tokom sezone pomračenja moguće su neočekivane situacije, pa čak i da još niste upoznali ljubav svog života, zato ostanite otvoreni. Pomračenja ubrzavaju sudbinski put, posebno ako ste radili na sebi i svom duhovnom rastu. Zato držite komunikaciju otvorenom kako biste mogli da primite ljubav za koju ste uvek verovali da vam pripada.

